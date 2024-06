Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk a sugerat, mai in gluma, mai in serios, ca ar putea fi un extraterestru, in cadrul unui interviu video la evenimentul Viva tech din Europa, potrivit Mashable. La evenimentul Viva Tech, patronul Tesla s-a angajat intr-un schimb jucauș de replici, cand gazda a sugerat in gluma: „Unii oameni…

- Tesla are un inceput slab și in trimetru doi al acestui an, contrar așteptarilor lui Elon Musk care a declarat ca al doilea trimestru „va fi mult mai bun” dupa ce mai multe probleme au afectat producția in primul trimestru, transmite Bloomberg. Potrivit unui raport intocmit de catre Asociației Constructorilor…

- Musk, seful miliardar al SpaceX si Tesla, a ajuns pe insula indoneziana Bali cu un avion privat, inainte de a participa la ceremonia de lansare la un centru comunitar de sanatate din capitala provinciei, Denpasar. Miliardarul, purtand o camasa verde, a spus ca disponibilitatea serviciului Starlink in…

- Miliardarul american Elon Musk, fondatorul Tesla și SpaceX, a facut pe rețeaua X (fosta Twitter) un comentariu controversat despre razboiul din Ucraina, dupa ce SUA au aprobat un ajutor de 61 de miliarde de dolari pentru Ucraina.

- Tesla va concedia peste 10% din cei 140,473 de angajati ai companiei la nivel global, potrivit unei note interne redactata de Elon Musk, scrie Reuters, potrivit zf.ro. „Pe masura ce ne adaptam activitatea pentru urmatoarea etapa de crestere, trebuie sa ne uitam la fiecare aspect al companiei din perspectiva…

- Elon Musk a prezis dezvoltarea unei inteligențe artificiale mai inteligente decat cea mai deșteapta ființa umana, probabil pana in anul viitor sau pana in 2026. Intr-un interviu amplu susținut pe X Spaces, Musk i-a spus CEO-ului fondului de avere din Norvegia, Nicolai Tangen, ca inteligența artificiala…

- Revista Forbes a publicat topul celor mai bogați 500 de oameni din lume, iar cea mai bogata persoana de pe planeta este Bernard Arnault, proprietarul majoritar al conglomeratului de bunuri de lux LVMH, a carui avere, potrivit Forbes, a crescut cu 10%, ajungand la 233 de miliarde de dolari. Elon Musk…

- Numarul clientilor potentiali ai Tesla din SUA a inceput sa scada, conform unui studiu Caliber, scrie Reuters. Daca in noiembrie 2021 70% dintre americani luau in considerare sa cumpere o masina Tesla, numarul a scazut la doar 31% in luna februarie a acestui an. Datele arata o scadere de 8% doar in…