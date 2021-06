Stiri pe aceeasi tema

- In ultimul an, CEO-ul Tesla și SpaceX a vandut sau a scos la vanzare toate proprietațile imobiliare in valoare de 114 milioane de dolari, iar acum locuiește in Texas intr-o casa mica, in valoare de 50.000 de dolari.

- Elon Musk, CEO-ul Tesla și SpaceX, a pierdut titlul de al doilea cel mai bogat om al planetei. Acesta a fost inlocuit de Bernard Arnault, președintele Louis Vuitton. Potrivit urmaririi in timp real a valorii nete intocmit de Forbes, Elon Musk avea o avere estimata de 147,3 miliarde de dolari,…

- Jeff Bezos este cel mai bogat om din lume, iar in anul pandemiei, 2020, averea lui a crescut și mai mult, atingand un maxim istoric. Potrivit Bloomberg , in 2020, verea fondatorului Amazon, antreprenorul american Jeff Bezos, a urcat la 171,6 miliarde de dolari. Astfel, a depasit varful de aproape 168…

- Criptomoneda bitcoin a coborat miercuri sub pragul simbolic de 40.000 de dolari, o premiera in ultimele trei luni, dupa ce mai multe federatii bancare din China au avertizat ca aceste criptomonede “nu sunt monede adevarate”, transmite AFP. In jurul orei 6:30 GMT, bitcoin, cea mai importanta moneda digitala,…

- Bitcoin a scazut luni cu 9%, pana la 42.185 de dolari pe unitate, cea mai mica valoare a sa din lune februarie incoace, dar și-a revenit apoi cu 5%, pana la 44.220 dolari, dupa o serie de postari pe Twitter ale omului de afaceri Elon Musk, potrivit Reuters.Acesta a scris saptamana trecuta ca Tesla nu…

- Cucerirea spatiului a redevenit o prioritate dupa aproape 50 de ani de acalmie. Marile puteri economice ale lumii au cheltuit sume consistente pentru programele spatiale. NASA a ales compania spatiala privata SpaceX, condusa de Elon Musk, pentru a trimite urmatorul echipaj de astronauti americani pe…

- Doi oameni au murit intr-un accident cu o masina Tesla in Texas. Aparent, autoturismul era pe pilot automat. Politia nu a gasit pe nimeni pe locul șoferului. Mașina a iesit de pe sosea, a lovit un copac si a izbucnit in flacari. Circula cu viteza mare si nu a reusit sa ia corect o curba. Patru ore le-a…

- Lista anuala a miliardarilor lumii intocmita de Forbes include un numar record de 2.755 de miliardari, fondatorul Amazon.com Inc, Jeff Bezos, ocupand primul loc pentru al patrulea an consecutiv, relateaza Reuters. Miliardarii din acest an valoreaza in total 13,1 trilioane de dolari, in creștere…