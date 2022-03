Stiri pe aceeasi tema

- Dupa mai multe luni de intarzieri din cauza nefinalizarii aprobarilor și a documentelor necesare, noua uzina Tesla din Germania iși va incepe oficial activitatea in luna martie a acestui an. In acest sens, evenimentul de inaugurare al fabricii de langa Berlin va avea loc in 22 martie. La acest eveniment…

- ​Intel a anunțat un plan amplu de investiții in Europa, plan care cuprinde doua mega-fabrici de procesoare in Germania și dublarea capacitații de producție in Irlanda. Compania va investi in cercetare in Franța și Spania și este in negocieri cu Italia, pentru o investiție de aproape 5 miliarde dolari.…

- Compania lui Elon Musk va putea sa produca mașini de serie la mega-uzina din Berlin incepand cu jumatatea lunii martie. Tesla ar fi vrut sa inceapa mai devreme producția de modele la uzina europeana, adica inca din vara lui 2021. Insa, din cauza unor probleme legate de obținerea autorizației și durata…

- Producatorul de vehicule electrice al lui Elon Musk, Tesla, deținea bitcoin ( BTC ) in valoare de aproximativ 2 miliarde de dolari pana la sfarșitul anului 2021, potrivit inregistrarilor oficiale, conform cointelegraph.com.„Valoarea justa de piața” a BTC deținuta de Tesla la 31 decembrie 2021…

- Averea antreprenorului american Elon Musk a crescut cu 32,6 miliarde de dolari, pana la 304,2 miliarde de dolari intr-o singura zi, ca urmare a cresterii semnificative a actiunilor companiei sale Tesla. Acest lucru este evidentiat de datele clasamentului miliardarilor publicat de Forbes, care se actualizeaza…

- ​Tesla Motors a livrat 936.000 de mașini anul trecut, un an în care multe alte companii au scazut din cauza crizei procesoarelor. Creșterea a fost de 87%, cea mai mare din ultimii ani pentru compania lui Elon Musk. Livrarile de anul trecut au ajuns sa fie de patru ori peste cele din 2018, iar…

- Directorul executiv al Tesla, Elon Musk, si-a exercitat toate optiunile care expira anul viitor, semnaland incetarea vanzarilor sale de actiun Tesla care au declansat o scadere a pretului titlurilor celui mai valoros producator auto din lume, transmite Reuters, citat de news.ro Musk a declarat…

- Elon Musk, cea mai bogata persoana din lume, a postat pe Twitter ca va plati peste 11 miliarde de dolari (8,3 miliarde de lire sterline) impozit pentru acest an, transmite BBC. Musk a fost implicat intr-o dezbatere publica pe rețelele de socializare cu privire la taxele pe care le platește. Senatoarul…