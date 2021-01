Elliot Page și Emma Portner divorțează. Actorul a depus actele Actorul Elliot Page (33 de ani) a depus actele de divorț de soția lui, Emma Portner (26 de ani), dupa un mariaj de trei ani. Potrivit documentelor obținute de E! News , actorul a depus actele in New York marți, 26 ianuarie. Fostul cuplu a confirmat desparțirea printr-o declarație comuna. „Am luat decizia grea de a divorța in urma separarii noastre din vara anului trecut”, incepe mesajul. Elliot Page și Emma Portner divorțeaza. Actorul a depus actele „Avem enorm de mult respect unul fața de celalalt și ramanem prieteni apropiați.” Fosta pereche și-a oficializat relația in luna ianuarie a anului… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

