- Prohiile Buzaului doneaza sange pentru raniții din Ucraina, iar Arhiepiscopia ii ajuta cu bani, masa calda și ajutoare materiale pe refugiații care au ajuns in Buzau, dar și pe cei din Republica Moldova. Astfel, Arhiepiscopia Buzaului și Vrancei, prin Sectorul Social-filantropic și misionar, a venit…

- Jurnaliștii BBC au fost placut impresionați de ce se petrece la granița de la Siret, dintre Romania și Ucraina. Aceștia au precizat ca momentele petrecute acolo sunt dintre cele mai vesele din ultimele saptamani, deși au vazut mai multe astfel de locuri.

- Guvernul a aprobat acordarea de facilitati si gratuitati pentru cetatenii care vin din Ucraina, pentru transportul rutier, feroviar, naval si aerian. „A avut loc sedinta task-force-ului dedicat situatiei din Ucraina, urmata de o sedinta de guvern in care a fost aprobata hotararea privind acordarea de…

- Drama prin care trec milioane de ucraineni nu a lasat Romania indiferenta, iar solidaritatea de care țara noastra a dat dovada este remarcabila. Romanii au reacționat rapid și s-au mobilizat, astfel incat, sa vina in ajutorul celor din țara vecina, care s-au vazut goniți din propriile case de un razboi…

- Refugiatii din Ucraina, in special femeile si copiii, continua sa ajunga la noi in tara, fugind de razboi. Pana acum au intrat in Romania peste 105.000 de ucraineni, iar aproximativ 62.000 au parasit deja tara noastra spre vestul continentului. Voluntari din toate regiunile continua sa dea dovada de…

- Aproape 10.000 de ucraineni au intrat, din momentul atacului forțelor ruse și pana vineri la pranz, in Romania, dintre care 7.000 au ramas in țara noastra, a precizat ministrul de Interne, Lucian Bode. „La frontiera cu Ucraina, total persoane care au tranzitat prin cele șase puncte de trecere a frontierei…

- Organizațiile buzoiene s-au activat pentru a da o mana de ajutor refugiaților din Ucraina. Dupa ce in urma cu cateva ore Fundația Comunitara Buzau a lansat inițiativa #̦̆̆, pentru a mobiliza comunitatea buzoiana sa ofere suport in județul Buzau pentru refugiații din Ucraina, iata ca și Casa Corpului…