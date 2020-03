Stiri pe aceeasi tema

- Cum suna cel mai nou single Ellie White! E o piesa de inima albastra “Ce va ramane din noi” este o piesa despre iubire, tema principala din toate piesele lui Ellie White. Cat despre subiectul abordat de aceasta data, acesta este… despartirea! “Fiecare dintre noi traim la un moment dat aceeasi emotie,…

- Cei 2 artisti canta despre o iubire neimplinita in cel mai nou single – Visam. Aza revine cu o noua colaborare surpriza, de data asta alaturi de GUZ. Compusa de artista si scrisa impreuna cu Guz, “Visam” continua povestea inceputa in “Mai iubeste-ma odata”, iar mesajul piesei se muleaza perfect pe tematica…

- Asher este de partea indragostiților… care sunt conștienți ca și-au ales greșit persoana pe care sa o adore. El lanseaza piesa „Over You”, in care surprinde sentimentele contradictorii pe care le traiește oricine aflat in aceasta ipostaza. „Mesajul piesei reprezinta antiteza sentimentelor prin care…

- ADDA lanseaza „Lacrimi”, a opta piesa de pe „Arta, Viața și Iubire”, album ce urmeaza sa fie disponibil pe platformele digitale primavara aceasta. Cu o poveste sensibila, in care emoțiile și muzica impart același glas, single-ul pune in versuri o lupta plina de orgolii, din care dragostea iese mereu…

- Roton continua seria sesiunilor live acustice, filmate la RTN Factory, ce ofera fanilor sansa de a-si asculta preferatii intr-un cadru intim si relaxant. Dupa Jean Gavril, florianrus si Delia Rus, este randul lui Paul Iorga, ce ne incanta cu un cover dupa o piesa celebra, oferindu-i o noua abordare…

- JO lanseaza „Lacrimile”, o piesa-medicament pentru „inimile frante”. „Probabil toți am suferit candva din dragoste și am plans. Dar, sunt momente cand te simți atat de gol, atat de trist, incat nu mai ai lacrimi, nu mai poți plange. Sau pentru ca ai plans prea mult, sau pentru ca golul este mult prea…

- Cea mai noua piesa a Otiliei, “Origami” este aici! Dupa o pauza din peisajul muzical autohton si international, Otilia revine in forta in atentia noastra cu noul ei single, “Origami”, in colaborare cu celebrul rapper Puerto Rican, Lary Over. Piesa este o productie cu puternice influente latino urban…

- Un singur nume defineste, pentru un an, X Factor Romania. In 2016, acel nume era al unei puștoiace de doar 15 ani, din Republica Moldova: Olga Verbițchi! Artista lanseaza o piesa de dragoste, ca un pansament pentru inimile frante: „De ce ma minți".