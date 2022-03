Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Crevalcore, o localitate din apropierea orasului Bologna (Emilia-Romagna), a plecat personal cu un microbuz, impreuna cu alte doua persoane, pentru a aduce in Italia o mama ucraineana cu cei patru copii ai sai. Femeia o are la Crevalcore pe soacra sa. Mama ucraineana a fugit din calea razboiului…

- La poarta Politiei de Frontiera din Botosani se opreste o masina cu numar de Ucraina. La volan o mama tanara cu doi copilasi, care cere ajutorul politistilor de frontiera. Ar vrea sa ajunga in Polonia, insa aplicatia de pe telefon o directioneaza prin Ucraina si nu se poate descurca singura. Imediat…

- Prim-ministra Natalia Gavrilița a avut o convorbire telefonica cu omologul sau roman, Nicolae-Ionel Ciuca. Cei doi oficiali au discutat despre situația de securitate din regiune, fluxurile de refugiați provocate de razboiul din Ucraina și coordonarea acțiunilor dintre Republica Moldova și Romania, pentru…

- Un numar de 23.514 cetateni ucraineni au intrat in Romania, in ultimele 24 de ore, prin punctele de frontiera, reprezentand o crestere cu 20% fata de ziua precedenta. „In data de 27.02.2022, in intervalul de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 86.179 de persoane,…

- Un grup de tineri din Ucraina, care au fugit din calea razboiului, și-au gasit refugiul in Romania in aceasta perioada. In trecere prin Sebeș, au fost opriți in trafic de doi polițiști de la poliția rutiera. Oamenii au fost cu adevarat impresionați de gestul emoționant facut de agenți. Gestul emoționant…

- Presedintele Camerei Deputatilor si al PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca fiecare familie din Ucraina care fuge din calea razboiului spre Romania va gasi "alinare si sprijin", subliniind implicarea, in aceste zile, a reprezentantilor social-democrati in diverse actiuni de tip umanitar, dar si faptul…

- Ministrul de externe, Bogdan Aurescu, a fost audiat in Comisiile de politica externa ale Senatului si Camerei Deputatilor in legatura cu evolutiile de securitate din bazinul Marii Negre. Romania, ca tara membra NATO, beneficiaza de toate garantiile de securitate si este pe deplin aparata in cazul unui…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, menționeaza ca a fost finalizata procedura de returnare in Romania a unei parți din personalul neesențial și a membrilor de familie ai personalului diplomatic din Ucraina: „Nu este nevoie in acest moment de o