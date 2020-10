Elli Lilly a solicitat autorizarea de urgenţă în SUA a monoterapiei sale cu anticorpi pentru tratarea Covid-19 Producatorul de medicamente a anuntat miercuri date pozitive ale unui studiu clinic de faza medie referitor la o terapie combinata cu anticorpi, care a ajutat la reducerea perioadelor de spitalizare si a vizitelor la urgenta ale pacientilor cu Covid-19. Datele corespund rezultatelor unui studiu clinic din septembrie, la care a fost testat un tratament unic cu anticorpi numit LY-CoV555. Mai multi producatori de medicamente testeaza tratamente cu anticorpi pentru pacientii cu Covid-19, obiectivul fiind prevenirea progresiei simptomelor. Niciunul dintre aceste medicamente nu este autorizat pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania farmaceutica Eli Lilly a solicitat miercuri autoritatii de reglementare in domeniul sanatatii din SUA sa autorizeze in procedura de urgenta monoterapia sa cu anticorpi pentru tratarea Covid-19, intentionand ca solicite luna viitoare o aprobare similara pentru o terapie combinata, cu doua…

- Agenția pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite (FDA) și-a extins ancheta cu privire la apariția unei boli grave in timpul studiului pentru vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de catre compania AstraZeneca și va analiza datele din studiile anterioare ale vaccinurilor similare dezvoltate de aceiași…

- Medicamentul Baricitinib, comercializat sub numele de Olumiant, a redus perioada medie de recuperare cu aproximativ o zi atunci cand a fost administrat impreuna cu remdesivir, comparativ cu pacientii tratati doar cu medicamentul antiviral, a anuntat Eli Lilly. Remdesivir a fost autorizat de urgenta…

- India analizeaza autorizarea de urgenta a unui vaccin impotriva noului coronavirus, in special pntru varstnici si persoane care lucreaza in medii foarte riscante, in conditiile in care numarul infectiilor din tara a depasit 4,75 de milioane, transmite Reuters, citeaza news.ro.In ultima luna,…

- In ultima luna, India a raportat zilnic peste 1.000 de decese din cauza Covid-19, iar numarul total de morti provocate de aceasta boala este de 78.586, potrivit celor mai recente date. La nivel global, numai Statele Unite au un numar mai mare de infectii cu noul coronavius, dar de la jumatatea lunii…

- Grupul farmaceutic GlaxoSmithKline si unul dintre partenerii sai, Vir Biotechnology, au inceput sa testeze un anticorp experimental pe pacienti aflati in primele faze ale maladiei COVID-19, intrand astfel in cursa mondiala ce vizeaza gasirea unui tratament castigator din randul clasei promitatoare a…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) s-a aratat luni prudenta cu privire la aprobarea utilizarii plasmei prelevate de la pacienti vindecati de COVID-19 pentru tratarea bolnavilor, afirmand ca dovezile privind eficacitatea acestui remediu raman ''de slaba calitate'', chiar si dupa ce Statele Unite…

- Coalitia formata din peste 30 de procurori generali ai statelor a cerut guvernului sa actioneze sau sa permita statelor sa faca acest lucru, afirmand intr-o scrisoare adresata agentiilor de sanatate din SUA ca Gilead ”nu a stabilit un pret rezonabil” pentru Remdesivir. ”Gilead nu ar trebui sa profite…