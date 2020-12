Ellen Page a anunțat că este transgender. Actrița a anunțat că acum se numește Elliot Actrița Ellen Page a anunțat, marți dimineața, pe Instagram ca este transgender și a scris ca de acum inainte numele sau este Elliot, potrivit Daily Mail. La scurt timp dupa ce actorul și-a postat declarația, soția sa Emma și-a exprimat sprijinul public. Elliot Page, vedeta nominalizata la Oscar pentru „Juno” și actuala la Netflix, „The Umbrella Academy”, a anunțat marți ca este transgender.Page, in varsta de 33 de ani, cunoscuta anterior ca Ellen Page, a distribuit anunțul marți pe Instagram.„Buna prieteni, vreau sa va impartașesc ca sunt trans, pronumele mele sunt el / ele și numele meu este… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

