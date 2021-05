Ellen DeGeneres nu va mai realiza talk-show-ul pe care l-a prezentat timp de 19 ani

Ellen DeGeneres nu va mai fi realizatoarea talk-show-ului sau multipremiat cu Emmy, pe care l-a prezentat timp de 19 ani, a declarat vedeta de televiziune pentru The Hollywood Reporter, intr-un interviu publicat miercuri, informeaza Reuters. DeGeneres va oferi mai multe detalii in timpul editiei de joi a emisiunii sale, cand o va avea invitata pe Oprah Winfrey, mai precizeaza publicatia din domeniul divertismentului. ''Cand esti o persoana creativa, ai nevoie sa fii provocat in mod constant - si pe cat de minunata este aceasta emisiune si pe cat de distractiva este, pur si simplu nu mai…