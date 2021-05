Stiri pe aceeasi tema

- Ellen DeGeneres a anunțat ca show-ul pe care il prezinta se va incheia oficial in 2022, dupa 19 ani. Prezentatoarea americana era gazda "The Ellen DeGeneres Show" din 2003, iar recent au existat acuzații la adresa sa de hartuire la locul de munca și "climat 'toxic".

- Ellen DeGeneres iși va incheia talk-show-ul de lunga durata din SUA in 2022, dupa 19 ani de difuzare. „Oricat de grozav este acest spectacol și oricat de distractiv este, nu mai este o provocare”, a declarat ea pentru Hollywood Reporter . Anunțul vine la doar cateva luni dupa ce show-ul s-a confruntat…

- Irina Mohora a anunțat chiar in ziua de Paște ca este insarcinata cu cel de-al doilea copil. Vedeta s-a fotografiat cu burtica de gravida la vedere, alaturi de soț și de baiețelul lor. Sarcina noua in showbiz De altfel, chiar in dimineața de Paște, dupa ora 9:00, Irina Mohora a postat pe Facebook și…

- Pandemia de COVID-19 este departe de a se incheia, dar ar putea fi controlata in cateva luni: Anunțul OMS Pandemia de COVID-19 este departe de a se incheia, dar ar putea fi controlata in cateva luni: Anunțul OMS Pandemia de coronavirus sa este departe de a se incheia, desi ea ar putea fi pusa sub control…

- Nadine a implinit 44 de ani, iar cu aceasta ocazie, fosta prezentatoare tv a postat un mesaj pe contul de socializare, in care a impartașit cu fanii micul ei secret. Vedeta se pregatește intens pentru BAC. „Implinesc 44 de ani! Nici mult, nici putin. Se simt… ma simt vintage. Ca de obicei, recunoscatoare…

- In ultimele zile Alina Pușcaș a lipsit din mediul online, iar acum pentru fanii de pe rețelele de socializare a venit și cu explicația. O persoana draga din viața prezentoarei de la Te cunosc de undeva a murit, iar acum vedeta e in doliu