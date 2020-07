Stiri pe aceeasi tema

- Ellen DeGeneres si-a cerut scuze fata de echipa programului sau, dupa ce au iesit la lumina marturii care denuntau un climat de munca "toxic", hartuire profesionala si rasism in spatele emisiunii de divertisment TV "The Ellen DeGeneres Show", relateaza EFE, preluata de Agerpres.

- Show-ul comediantei Ellen DeGeneres este unul deosebit de indragit de americani și nu numai, emisiunea ei fiind una care pare sa fie plina de voie buna. Insa un raport realizat de cei de la BuzzFeed News arata ca mai mulți foști angajați ai emisiunii au subliniat ca mediul de lucru este unul toxic.…

- Compania WarnerMedia a contractat serviciile unei firme private de investigatie, dupa ce a fost informata ca emisiunea de divertisment "The Ellen DeGeneres Show" promoveaza hartuirea profesionala, rasismul și un mediu de lucru „toxic”.

- Compania WarnerMedia a contractat serviciile unei firme private de investigatie, dupa ce a fost informata ca emisiunea de divertisment "The Ellen DeGeneres Show" promoveaza un mediu de lucru "toxic", hartuirea profesionala si rasismul, relateaza EFE. Programul vizat de aceasta ancheta, prezentat de…

- Finantistii au efectuat o simulare a utilizarii de catre angajatori a schemei de finantare a programului redus de munca (munca flexibila) cuprinsa in Programul de ralansare economica anuntat de Guvern, aratand cati bani vor pierde angajatii.

- Jake Hepple, un fan al lui Burnley, spune ca a platit pentru a afișa bannerul „Viețile albilor conteaza” la meciul cu City, scor final 5-0 pentru „cetațeni”. Meciul Manchester City - Burnley (5-0), disputat aseara, a fost precedat de un incident scandalos. ...

- Reducerea programului de lucru pentru angajați merita luata in calcul daca se estimeaza o reducere a activitații pe termen mediu sau lung, din cauza birocrației. Pentru a trece salariații pe norma parțiala este nevoie, in primul rand, de modificarea contractelor de munca prin acte adiționale. Modificarile…

- Liderii PSD au discutat, marti, despre cele 28 de legi pe care le au in vedere in cadrul Programului "Repornim Romania". "Programul "Repornim Romania" – un set de 28 de legi a caror valoare este de aproximativ 8% din PIB – va fi in foarte scurt timp transpus in legi. Din nefericire, constatam…