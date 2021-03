Ellen DeGeneres a pierdut jumatate din audiența dupa scandalul generat de angajați Celebra emisiune a lui Ellen DeGeneres a pierdut mai bine de 1 milion de telespectatori in ultimele luni. Totul in urma scandalului generat anul trecut de angajații vedetei. Conform New York Times, emisiunea are acum aproximativ 1.5 milioane de telespectatori. Mult mai puțin comparativ cu aceeași perioada de anul trecut, cand avea aproape 3 milioane. Declinul este unul de aproximativ 43%. Asta in contextul in care alte emisiuni de gen din State se bucura in continuare de același succes. Dr. Phil, spre exemplu, are…