Stiri pe aceeasi tema

- In mod normal, Oana Zavoranu este foarte activa pe rețelele personale de socializare și discuta cu fanii ei de pe Instagram și Facebook despre tot ce se intampla in viața ei, insa in ultima perioada a lipsit, iar cu asta i-a ingrijorat pe fanii ei. Ei bine, acum vedeta a anunțat ca se confrunta cu probleme…

- Anca Serea comunica des cu fanii și impartașește momentele importante din viața sa. De aceasta data, vedeta și-a ingrijorat comunitatea, dupa ce s-a afișat cu perfuzia la mana. In plus, și unul dintre copii are probleme de sanatate, dupa cum a marturisit vedeta pe Instagram.

- Ella Tina a petrecut 14 ore in coma, pe patul de spital. Bruneta din showbiz-ul romanesc a intampinat, de curand, grave probleme de sanatate, in timp ce se afla intr-un restaurant din Capitala, alaturi de cațiva prieteni. Care este starea de sanatate a vedetei.

- Cu toate ca Georgiana Lobonț se afla in vacanța in Maldive și spune in postari ca traiește cele mai frumoase zile, in presa romaneasca apar tot mai multe zvonuri legate de faptul ca aceasta s-ar pregati de divorț de soțul ei, Rareș Ciciovan.

- Jo este destul de activa pe rețelele personale de socializare și de fiecare data cand are ocazia impartașește cu fanii ei din mediul online atat momentele frumoase, cat și cele mai puțin frumoase. De aceasta data, celebra artista a postat o fotografie in care plange. Cantareața a reușit sa-i ingrijoreze…

- Ella Tina are parte de cele mai urate sarbatori de pana acum, caci in urma cu o luna mama ei s-a stins din viața in urma unei boli grave, iar viața brunetei s-a schimbat radical. Acum, in prag de Craciun, Ella Tina se odihnește doar cu calmante și nu-i vine sa creada ca nu o mai are pe mama langa ea.…

- Ella Tina trece prin clipe cumplite, asta dupa ce in urma cu trei saptamani bruneta a pierdut-o pe cea care i-a dat viața. Dupa o lupta lunga cu cancerul, mama cantareței a plecat la ceruri lasand in sufletul vedetei o durere uriașa. In exclusivitate pentru Spynews.ro, bruneta ne-a spus care au fost…