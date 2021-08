Stiri pe aceeasi tema

- Ella Tina plange și rade in același timp. Fosta iubita a lui Jador a facut publice cateva vești teribile despre starea de sanatate a mamei sale, dar a marturisit și ca-i merge bine pe plan sentimental.

- In urma cu 6 luni, Pepe și Raluca Pastrama au divorțat, cei doi ținand secret adevaratul motiv pentru care au facut acest pas. Acum, artistul a scos la iveala detalii mai puțin știute și marturisește ca nu și-a dorit divorțul. „Raluca a pus punct. Cumva, viața mea de acum este suma tuturor intamplarilor…

- Ella Tina dezvaluie detalii importante din relația cu Jador. Fosta iubita a fostului Faimos de la Survivor Romania 2021 a marturisit intr-un interviu oferit Antena Stars ca manelistul a facut-o de multe ori de ras in public. Mai mult decat atat, ea susține ca Jador i-a ingreunat intenționat parcursul…

- Ella Tina, fosta iubita a lui Jador, a trecut printr-o perioada foarte grea in urma cu mai mulți ani. Aceasta a trebuit sa aiba grija de familia ei de la o varsta frageda, mai ales in momentul in care bolile parinților sai au inceput sa se agraveze

- Cu puțin timp in urma, Cabral a dezvaluit ca fiica lui cea mare din prima casatorie, cu Luana, refuza sa-i mai vorbeasca in ultimul timp. Cabral Ibacka este in culmea fericirii de cand a aflat ca va deveni tata din nou, soția lui, Andreea Ibacka, fiind insarcinata. Frumoasa actrița a marturisit la finalul…

- Jador face fața cu greu desparțirii de fosta sa iubita. Artistul a oferit un interviu emoționant la Xtra Night Show, de la Antena Stars, despre fosta sa partenera și a dezvaluit cat de mult o iubește. Cu toate ca sentimentele fața de aceasta sunt neschimbate, iar celebrul manelist trece printr-o perioada…

- Ella, fosta iubita a lui Jador, se confrunta cu probleme serioase de sanatate dupa ce ieri, 27 mai, a fost implicata intr-un accident de circulație. Focoasa bruneta susține ca resimte dureri mari in diferite zone ale corpului, și membrele fiindu-i afectate. Totodata, aceasta a spus la Antena Stars ca…