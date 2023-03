Stiri pe aceeasi tema

- Marinela Mavrodin și Robert Urucu traiesc una dintre cele mai frumoase povești de dragoste din showbiz-ul romanesc. In urma cu doar o saptamana, fosta concurenta de la "Insula Iubirii" a dat naștere unui baiețel perfect sanatos. Insa, cu puțin timp in urma, vedeta și-a ingrijorat fanii de pe pagina…

- Ella Tina traverseaza o perioada grea din viața ei, asta dupa ce in urma cu cateva luni bruneta și-a pierdut mama. Ella Tina s-a fotografiat cu perfuzia la mana, iar fanii s-au ingrijorat pentru starea ei de sanatate. Iata mesajul pe care l-a transmis pe rețelele de socializare!

- Lora și Ionuț Ghenu vor deveni parinți? Aceasta este intrebarea fanilor artistei, dupa ultima postare facuta de Lora pe rețelele sociale. Vedeta și-a surprins urmaritorii, in urma cu puțin timp, iar fotografia a devenit rapid virala pe internet.

- Anca Serea comunica des cu fanii și impartașește momentele importante din viața sa. De aceasta data, vedeta și-a ingrijorat comunitatea, dupa ce s-a afișat cu perfuzia la mana. In plus, și unul dintre copii are probleme de sanatate, dupa cum a marturisit vedeta pe Instagram.

- Larisa Udila este foarte activa pe rețelele personale de socializare și de fiecare data cand are ocazia impartașește momentele frumoase, dar și mai puțin frumoase din viața ei cu fanii ei din mediul online. De aceasta data, vedeta a marturisit ca a adormit plangand. Iata ce se intampla cu ea in aceste…

- Majda Aboulumosha și-a implinit visul, iar la inceput de an s-a mutat in casa noua. Vedeta a publicat prima imagine cu noul apartament, alatur de care a scris un mesaj, in care a impartașit bucuria cu fanii ei. „Fericita. Poate nu e cea mai reușita poza, dar pentru mine e o mare realizare. Impartașesc…

- Speak și-a ingrijorat fanii! Celebrul cantareț a ajuns pe mana medicilor chiar dupa ziua de naștere a iubitei sale. Vedeta obișnuiește sa impartașeasca orice veste cu internauții, așa ca nu a putut sa le ascunda nici starea sa care nu este una deloc buna. Cum se simte acum și cum a decis sa se fotografieze…