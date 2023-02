Ella Mai a lansat varianta deluxe a albumului Heart On My Sleeve

Stiri pe aceeasi tema

- OpenAI a lansat in sfarsit varianta cu plata a lui ChatGPT, care se numeste ChatGPT Plus. Include acces general la chatbot-ul cu AI, chiar si cand e multa lume in el, dar si timpi mai rapizi de raspuns. ChatGPT e pe buzele tuturor de doua luni, acest chatbot AI fiind capabil sa creeze articole competente…

- Kim Petras a lansat “brrr”. Produs de ILYA (Ariana Grande, Normani, Ellie Goulding), „brrr” tremura de sintetizatoare glaciale și voci clare și este despre a ști ce vrei și sa gasești pe cineva care nu este intimidat de tine, care sa se apropie și sa-ți arate cat de mișto este. Aparand la Late Night…

- Zboruri ieftine. Asta ne dorim cu toții. Zboruri cat mai ieftine. Continentul american este destul de evitat de catre turiștii romani, din cauza prețurilor piperate ale biletelor de avion. Cine cauta, insa, și profita de promoțiile companiilor aeriene, poate zbura pe ruta București – New York și retur,…

- Sam Fender a lansat ediția live a albumului “Seventeen Going Under”. Albumul surprinde show-ul lui Sam in fața a 45.000 de fani la inceputul acestei veri in Londra. Fiind cel mai mare spectacol al lui Sam pana in prezent, concertul de la Finsbury Park a dat dovada celor douasprezece luni incredibile…

- S-a lansat o noua colaborare, Jolie feat Veve, cover dupa “Santa, Can’t You Hear Me”. O, ce veste minunata, s-a lansat o noua piesa, o colaborare intre Jolie și Veve, care au inregistrat un cover dupa melodia “Santa, Can’t You Hear Me” interpretata in varianta originala de Kelly Clarkson & Ariana Grande.…

- Dupa ce am vazut o serie de imagini teaser, acum a venit momentul sa aflam cum arata cea de-a șasea generație Subaru Impreza, lansata cu ocazia Salonului Auto care tocmai și-a deschis porțile la Los Angeles. Marea veste este ca modelul nipon va fi oferit doar in varianta hatchback, iar transmisia manuala…

- Daca ești fana coafurilor lejere și ușor de realizat, cu siguranța ca „profiți” de coada de cal de fiecare cand ai ocazia. Iar daca ești fana coafurilor foarte chic, in tendințe, cel mai probabil, știi deja ca anul acesta se poarta coada cu mult volum! Pana la urma, vorbim despre o coafura simpla, care…

- Fletcher a lansat single-ul “Suckerpunch”. O explozie superba de euforie, „Suckerpunch” apare in ediția deluxe a aclamatului ei album de debut Girl Of My Dreams, care va fi lansat pe 18 noiembrie. Una dintre cele patru melodii noi prezentate in versiunea deluxe a lui Girl Of My Dreams, „Suckerpunch”…