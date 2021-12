Stiri pe aceeasi tema

- O noua demascare a avut loc la „Masked Singer Romania”, in ediția de aseara, 25 noiembrie. Lady Panda și-a dat masca jos și toți cei din platou, dar și telespectatorii emisiunii au fost surprinși sa o vada pe cantareața Alina Eremia. In urma votului din ediția din 25 noiembrie, Lady Panda a fost cea…

- Platoul emisiunii Mireasa, capriciile iubirii, a fost inundat de lacrimi de fericire. Dupa o perioada mai lunga de timp, Raluca și-a revazut mama și a reușit sa o stranga la piept. Concurenta nu se aștepta la o astfel de surpriza, iar toți cei prezenți in platou s-au emoționat. Iata cum a reacționat…

- Alina, concurenta din casa Mireasa, i-a surprins pe toți dupa ce fanii emisiunii au gasit și repostat fotografii compromițatoare cu aceasta. Concurenta din sezonul 4 Mireasa a avut de dat explicații iubitului ei, telespectatorilor, dar și parinților.

- Dupa desparțirea de Ion, Raluca trece prin momente din ce in ce mai grele și adesea este surprinsa plangand. Cu toate acestea, concurenta se mai bucura atunci cand primește cadouri de la susținatori.

- Amalia a intrat in casa Mireasa, capriciile iubirii, cu zambetul pe buze, gata sa iși gaseasca partenerul care sa o faca cea mai fericita femeie din lume. Puțini știu ca Amalia are un trecut amoros destul de tumultos și ca, la un moment dat, a fost ceruta in casatorie de un barbat care ulterior a devenit…

- Ela și Petrica, alaturi de doamna Gabi și Ioana, au fost prezenți in platoul ”Mireasa- Capriciile Iubirii”. Aceștia au discutat despre retragerea baiatului, iar sora concurentei a sunat pentru a o consola.

- Doamna Ioana nu este de acord ca Ela sa formeze un cuplu cu Petrica și punct. Aceasta a incercat de mai multe ori sa il convinga pe fiul ei sa stea departe de fetele din competiție pentru ca pe el il așteapta fetele in Maramureș.