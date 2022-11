Stiri pe aceeasi tema

- Elizabeth Holmes, fondatoarea Theranos, compania din Silicon Valley care promitea o adevarata revoluție in sistemul analizelor medicale și care s-a dovedit a fi o uriașa escrocherie, a primit o condamnare la 11 ani de inchisoare pentru pacalirea investitorilor, scrie BBC.

- Un tribunal din Oslo l-a condamnat miercuri pe fostul fotbalist norvegian John Carew la 14 luni de inchisoare si la plata unei amenzi de 540.000 de coroane (52.000 de euro) pentru o infractiune de frauda fiscala, informeaza EFE, potrivit Agerpres.Sentinta considera dovedit faptul ca jucatorul a fost…

- Vineri, juriul l-a gasit vinovat pe Milton pentru o acuzatie de frauda cu valori mobiliare si doua capete de acuzare de frauda electronica, dupa o deliberare de aproximativ cinci ore. Milton a fost achitat pentru o acuzatie suplimentare de frauda cu valori mobiliare. In timpul procesului de la tribunalul…

- Procurorii cer 10 ani de inchisoare cu executare pentru fostul edil al Capitalei, Dorin Chirtoaca, care este invinuit de trafic de influenta in dosarul parcarilor cu plata. Despre asta a anuntat chiar Chirtoaca pe pagina sa de Facebook.

- Șoferița din Iași, fara permis de conducere, care a omorat o fetița de 4 ani a fost condamnata doar la 3 ani de inchisoare cu suspendare.Motivul pentru care a fost trimisa in judecata femeia a fost doar pentru ca nu avea permis de conducere la momentul accidentului și circula cu viteza. Procurorii nu…

- Avocații Elenei Udrea au inaintat o cerere in numele clientei lor catre judecatori. In cererea depusa, spune Silvia Uscov, avocata fostului ministru, se cere aprobarea unei prime permisii de 24 de ore. Fosta ministra a Turismului doreste sa fie alaturi de fiica ei in data de 20 septembrie, cu ocazia…

- Fosta lidera birmana Aung San Suu Kyi, condamnata anterior la 17 ani de inchisoare, in principal pentru fapte de coruptie, a primit vineri inca trei ani de detentie pentru frauda electorala in timpul scrutinului din 2020 pe care partidul sau l-a castigat detasat, relateaza Reuters.

- Procurorii au percheziționat birourile bancii americane JPMorgan din Frankfurt, potrivit Financial Times. Perchezițiile sunt legate de o investigație privind una dintre cele mai importante fraude fiscale din istoria Germaniei - așa-numitele „Afaceri Cum-ex”. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…