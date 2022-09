Stiri pe aceeasi tema

- In cea de-a doua ediție a emisiunii Te cunosc de undeva, Sezonul 18, Eliza și Cosmin Natanticu au facut un show excepțional. Cei doi soți s-au transformat in Cardi B și J Balvin și au interpretat piesa ”I Like It”.

- Ozana Barabancea se afla de 10 ani la masa juriului la „Te cunosc de undeva!”, emisiune difuzata de Antena 1. Dupa 18 sezoane, producatorii au decis ca artista sa nu mai fe profesoara de canto a vedetelor participante, ci doar jurat, alaturi de Aurelian Temișan, Andreea Balan și Cristi Iacob.„De 10…

- Jo și Liviu Teodorescu au avut un moment de senzație la Te cunosc de undeva. Cei doi concurenți au dat tot ce e mai bun și au avut parte și de o jurizare așa cum se cuvine. Iata in cine s-au transformat, dar și ce piesa au interpretat!

- Connect-R si SHIFT vor face echipa in cel mai nou sezon „Te cunosc de undeva!”, ce va avea premiera sambata, de la 20:00, la Antena 1. Cei doi au simtit din plin provocarile ruletei, inca din prima gala a transforming show-ului. Daca initial s-au bucurat pentru transformarea primita, imediat cei doi…

- Cel de-al 18-lea sezon Te Cunosc de Undeva va incepe la Antena 1, iar cei care vor participa la show sunt nimeni alții decat Eliza și Cosmin Natanticu. Cei doi vor avea parte de o experiența de neuitat, dar și de provocari inedite. Vedeta a marturisit in exclusivitate la Xtra Night Show ca ea nu iși…

- Cel de-al 18-lea sezon Te cunosc de undeva!, care va avea premiera sambata, 10 septembrie, de la 20:00, la Antena 1, vine cu o multime de surprize si, totodata, o multime de provocari pentru cele opt cupluri de artisti #NascutiPentruSpectacol.

- „Te cunosc de undeva!” a ajuns la majorat! Cel de-al 18-lea sezon al show-ului de la Antena 1, ce va avea premiera sambata, 10 septembrie, de la 20:00, aduce pe scena o noua serie de artisti, iar spectacolul va continua si in culise. Imediat dupa difuzarea unei gale, Zarug ii va invita pe telespectatori…

- In aceste momente, doar doua ediții ne mai despart de a afla marele caștigator al sezonului 17 al emisiunii Te cunosc de Undeva. Reporterii emisiunii Xtra Night Show au fost in culise chiar in timpul filmarilor pentru marea finala. Inc cabina de machiaj, forfota și haosul sunt la ordinea zilei.