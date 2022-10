Stiri pe aceeasi tema

- Eliza și Cosmin Natanticu au facut show in ediția din seara aceasta de la Te cunosc de undeva. Cei doi soți s-au transformat in trupa VIllage People și au interpretat piesa ”YMCA”. Cum a reacționat Ozana Barabancea dupa momentul lor. Le-a placut juraților cum s-au pregatit soții Natanticu sau nu?

- Cuza și Emi au interpretat piesa ”Blurred lines”. S-au transformat in Robin Thicke și Pharrell și au impresionat jurații in ediția cu numarul șase, din data de 15 octombrie 2022, a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 18. Cum au comentat jurații prestația lor.

- Jo și Liviu Teodorescu s-au transformat in Costi Ionița & Adi Minune și au interpretat piesa ”Of, viața mea!” la Te cunosc de undeva - Sezonul 18. Cei doi au facut un show incendiar pe versurile melodiei care, pe vremuri, crea isterie.

- In ediția a 6-a, din data de 15 octombrie 2022, a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 18, Rona Hartner și Johny Romano s-au transformat in Cornelia Catanga. Cei doi artiști au interpretat piesa ”Mama mea e florareasa”. Iata ce reacții au avut jurații.

- In ediția cu numarul șase din aceasta seara, Sore și Emma de la Zu s-au transformat in Britney Spears și au interpretat piesa ”Toxic” pe scena emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 18. Momentul lor a creat contradicții la masa juriului.

- Connect-R și Shift s-au transformat in The Wheater Girls și au facut un show incendiar. Au cantat piesa "It's Raining Men" in cea de-a patra ediție a emisiunii Te cunosc de undeva. Cum au comentat jurații interpretarea lor.

- Cel de-al 18-lea sezon Te Cunosc de Undeva va incepe la Antena 1, iar cei care vor participa la show sunt nimeni alții decat Eliza și Cosmin Natanticu. Cei doi vor avea parte de o experiența de neuitat, dar și de provocari inedite. Vedeta a marturisit in exclusivitate la Xtra Night Show ca ea nu iși…

- Cosmin Natanticu și Eliza Natanticu formeaza unul dintre cele mai iubite cupluri din lumea showbiz-ului romanesc. Cei doi se iubesc nebunește și o prima dovada a acestui lucru este chiar reacția lui Cosmin Natanticu atunci cand a vazut ca soția lui, Eliza și antrenorul ei se imbrațișeaza.