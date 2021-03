Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea ucraineana de tenis Elina Svitolina (5 WTA, principala favorita) a fost eliminata joi in sferturile de finala ale turneului WTA 500 de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 565.530 dolari, dupa ce s-a inclinat in doua seturi, 6-2, 6-4, in fata belarusei Victoria Azarenka (14 WTA,…

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova, a doua favorita, si spaniola Garbine Muguruza s-au calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului WTA 500 de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 565.530 dolari. Pliskova a trecut greu in optimi de Ons Jabeur (Tunisia), cu 6-4,…

- Jucatoarea ceha de tenis Petra Kvitova (10 WTA, cap de serie nr. 4) s-a calificat miercuri in sferturile turneului WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 565.530 dolari, dupa ce a trecut in doua seturi, 6-1, 6-3, de rusoaica Anastasia Pavliucenkova (41 WTA). Kvitova a avut nevoie…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea (30 ani, 67 WTA) a ratat calificarea in optimile de finala ale turneului WTA de la Lyon (Franta), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 235.238 de dolari. Cap de serie nr. 6, Sorana a fost invinsa, scor 4-6, 0-6, de sarboaica Nina…

- Jucatoarea australiana de tenis Ashleigh Barty, numarul unu mondial, a fost eliminata in sferturile de finala ale turneului Australian Open, fiind invinsa in trei seturi, 1-6, 6-3, 6-2, de Karolina Muchova din Cehia, ocupanta locului 27 in ierarhia WTA, miercuri, la Melbourne.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, s-a calificat in sferturile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o pe poloneza Iga Swiatek, cu 3-6, 6-1, 6-4, duminica, la Melbourne.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului Gippsland Trophy (WTA 500) de la Melbourne, dotat cu premii totale de 565.530 dolari, dupa ce a invins-o pe germanca Laura Siegemund cu 6-2, 6-4.

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian s-a calificat, sambata, in finala turneului de tenis ITF de la Andrezieux-Boutheon (Franta), dotat cu premii totale de 60.000 de dolari, dupa ce a dispus de poloneza Urszula Radwanska in doua seturi, cu 6-3, 6-1. Jaqueline Cristian (22 ani,…