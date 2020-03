Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea constanteana de tenis de masa Eliza Samara a avut un parcurs bun la Campionatul National. Sportiva de la malul marii s-a clasat pe locul al doilea, cucerind astfel medalia de argint. Parcursul pana in finala nu a fost unul dificil pentru Samara. Campioana europeana s-a impus, in optimile…

- Sala Polivalenta din Bucuresti a gazduit Campionatul National de seniori la tenis de masa, intrecere desfasurata atat la masculin, cat si la feminin. Pe podium au urcat si sportivi din Constanta. Perechea Eliza Samara Elena Zaharia a cucerit bronzul la dublu feminin, iar Samara a mai fost medaliata…

- Ovidiu Ionescu, Cristian Pletea, Rares Sipos, Hunor Szocs, Bernadette Szocs, Andreea Dragoman si Eliza Samara s-au calificat, vineri, in cate doua finale, la dublu si dublu mixt, in cadrul Campionatelor Nationale de tenis de masa pentru seniori, gazduite de Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu''…

- Jucatoarea constanteana de tenis de masa Eliza Samara este gata pentru participarea la Campionatul National de seniori, editia 2020. Sportiva de la malul marii este deja calificata pe tabloul principal si isi asteapta adversara care va veni din calificari. Samara este principala favorita la cucerirea…

- Jucatoarea constanteana de tenis de masa Eliza Samara a fost eliminata de la Openul Ungariei, care se disputa, in aceste zile, la Budapesta. Sportiva de la malul marii a intalnit-o, in faza 32-imilor de finala, pe germanca de origina asiatica Xiaona Shan. Dupa un meci extrem de echilibrat, Samara a…

- Jucatoarea constanteana de tenis de masa Eliza Samara lupta, in aceasta saptamana, la Openul Ungariei, care are loc la Budapesta. Sportiva de la malul marii este calificata in fazele eliminatorii ale competitiei, alaturi de o alta jucatoare valoroasa a Romaniei, Bernadette Szocz. Samara va juca in 32-mile…

- Sectia de tenis de masa a Universitatii Craiova a obtinut, in weekend, un rezultat notabil la Buzau. Gruparea din Banie a participat la Campionatul Național pe Echipe, competiție rezervata juniorilor II ( 13-15 ani) si a reusit sa se impuna cu scorul de 3-2 chiar in fata echipei gazda. Acest rezultat…

- Dupa o prestatie onorabila la Campionatul National de Tenis, in cadrul categoriei 16 ani, zalauanca Ioana Lung a reusit sa castige primul turneu din noul an. Sportiva legitimata la Palatul Copiilor din Zalau si antrenata de Mihai Anca s-a impus la categoria 16 ani in cadrul „Cupei de Iarna” de la Oradea.…