Eliza Natanticu lanseaza single-ul “Arde” Eliza Natanticu lanseaza single-ul “Arde”, ce vine insotit de un videoclip foarte senzual. Piesa #Arde este prima melodie scrisa de Eliza, in colaborare cu Quna music (Alexandra Dinu). “Mi-am dorit ca aceasta piesa sa relaxeze anumite mentalitati, intr-o perioada de incordare. O piesa care intentioneaza sa ghideze ascultatorul catre un taram al viselor, al dorintelor, al pasiunilor. Ce ti-ai dori sa faci? Si nu ai curaj? De aici a plecat ideea. Arde este un manifest al dorintelor si pasiunilor ascunse. Tu ai curaj sa faci ce-ti doresti?”, declara Eliza. Actrita si cantareata, Eliza a jucat in… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tostogan’S lanseaza cea de-a cincea piesa ce se va regasi pe „Cravata”, primul album din cariera pe care artistul urmeaza sa il lanseze anul urmator. Daca acum doua saptamani Tostogan’S a lansat „Vinovat”, o piesa manifest pentru toți cei care sufera in tacere și aleg sa iși incatușeze sentimentele…

- Dupa lansarea primului sau single, VADO impreuna cu Tamaz fac din nou echipa pentru o noua piesa. Cel de-al doilea single din cariera tanarului DJ VADO se numește „Paris in my soul”, o poveste muzicala cu beat-uri dance despre acea iubire intalnita intamplator pe strazile romantice, pline de saruturi…

- Piesa este compusa chiar de Julianne P. impreuna cu Any1 și reprezinta o colaborare cu Jon Brian, artist cunoscut pentru colaborarile cu Andia, Sandra N. și Mellina. „Cea mai scumpa piatra” este cu atat mai interesanta, cu cat Julianne P. este fiica solistei de muzica populara Cristina Turcu Preda,…

- Ai vazut-o la X Factor in urma cu trei ani, ai ascultat-o alaturi de Vanotek pe piesa “Cherry Lips”, o recunoști dintr-o mie de persoane, datorita look-ului neconvențional, iar acum asculți prima ei piesa solo – “5AM”. Mikayla Kachur este o tanara artista pe care trebuie sa o urmarești de acum inainte,…

- Trupa byron lanseaza "Apa si cer", un nou single de pe albumul "Noua". La un an de la lansarea albumului 'Noua', cei de la byron prezinta un nou single de pe acesta: piesa 'Apa si cer', intr-o varianta live interpretata la concertul de lansare 'Noua' de la Arenele Romane din Bucuresti (noiembrie…

- Celebrul duo Marcus si Martinus, unul dintre fenomenele pop din Scandinavia, lanseaza primul single de anul acesta – “Love You Less”. De-a lungul timpului, cei doi baieti au lansat hituri ca “Elektrisk”, “Like it Like it”, “Girls” (feat. Madcon) sau “Dance With You”. La doar 18 ani, Marcus si Martinus…

- Doi dintre cei mai promitatori artisti scandinavi, SVEA (Suedia) si Alexander Oscar (Danemarca) isi reunesc fortele pentru un nou single impreuna “Need To Know”, un duet modern despre prietenie. Cei doi au mai colaborat inainte pentru single-ul “Complicated”, ce a primit discul de platina in Danemarca…