- La implinirea venerabilei varste de 100 de ani, o britanica spune ca a descoperit secretul longevitatii. Aceasta consuma in fiecare zi o bautura pe care o considera „elixirul tineretii“.

- Pe nume Shimmi Munshi, aceasta e originara din Bolton, un orasel din Marea Britanie, si e convinsa ca va arata vesnic tanara. Ea a marturisit ca primeste tot soiul de reactii atunci cand iese pe strada alaturi de fiul ei. Totodata, datorita felului in care arata, Shimmi Munshi e de parere…

- Spectacol de culoare si miros in parcul Dendrariu din Capitala. Odata cu incalzirea vremii, au inflorit si magnoliile. Oamenii care au iesit la plimbare s-au oprit sa faca poze si sa-si bucure ochii cu aceasta frumusete:"E foarte frumoasa.

- Raiffeisen Bank a acordat IMM-urilor un portofoliu total de credite in valoare de 366 milioane de euro, din 2010, anul in care banca a inceput colaborarea in cadrul initiativelor JEREMIE, prin care s-a sprijinit accesul la finantare a peste 3.500 de companii, pe baza instrumentelor puse la dispozitie…

- Conform unor studii recente, consumul regulat al acestor fructe extinde atat viata, cat si tineretea. Organismul unor voluntari in varsta, care au participat la un studiu pe termen lung si au consumat din...

- Trei femei din Taiwan au uluit intreaga Planeta cu look-ul pe care-l abordeaza la varste inaintate. Una dintre ele este mama celorlalte doua, dar oamenilor le vine foarte greu sa spuna care este mai "batrana" decat alta.

- Sangele este un element central al metabolismului corporal. El transporta oxigenul și substanțele nutritive catre celule și elimina dioxidul de carbon și deșeurile din celule și din intregul sistem, prin intermediul rinichilor, al intestinelor, plamanilor și pielii. Sangele este un element sistemic.…

- Gastrita și ulcerul sunt ameliorate de consumul de mamaliga calda în loc de pâine, malaiul având efect de reducere a aciditații și de calmare. Iata ce spun cercetatorii endocrinologi!