Elita mondiala s-a reunit la Davos, Romania a stralucit prin absenta Suntem in pragul unor schimbari epocale in sistemul nostru international (pe plan geopolitic, tehnologic, economic), iar evolutiile incep sa ne fie din ce in ce mai defavorabile, asa ca in urmatorii ani va trebui sa luam decizii fundamentale de dezvoltare si aparare a tarii, de aceea prezenta la Forumul Economic Mondial de la Davos era importanta, spune Iulian Fota.



Lumea se reasaza, iti trebuie cat mai multa informatie, know-how, direct de la sursa, iar Davosul era locul in care "poti sa ai intalniri care altfel ti-ar lua luni de zile si te-ar costa o gramada de bani", si totodata "cea… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

