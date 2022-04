Stiri pe aceeasi tema

- Google ar fi exclus site-urile Ministerului Apararii și al Ministerului Afacerilor Interne din Rusia in rezultatele cautarii pentru ruși. Roskomnadzor (Serviciul federal rus pentru control in domeniul comunicatiilor, tehnologiilor informationale si comunicatiilor in masa) a cerut administrației Google…

- Unul din trei militari ruși din Brigada 155 Marina a Marinei Ruse, acuzata ca a comis atrocitațile de la Bucha , a luptat in Siria, aparand regimul lui Bashar al-Assad, noteaza publicația de investigații Slidstvo , care a analizat listele de soldați publicate anterior de Direcția Principala de Informații…

- Grupul de hackeri Anonymous a facut publice fotografii in care ar aparea autorii masacrului de la Bucea. Intr-o postare pe Twitter, hackerii sustin ca acestia "au torturat, violat si ucis oameni in Bucea". Lieutenant Colonel Omurbekov Azatbek Asanbekovich, military unit 51460, brigade commander of the…

- Ministerul Apararii din Marea Britanie avertizeaza ca ultimele informații din teren contrazic poziția oficiala a Kremlinului, care anunța o reducere a trupelor din zona Kiev. Potrivit acestor informații, trupele rusești sunt bine ancorate in regiunea Kiev și in urmatoarele zile sunt așteptate batalii…

- Direcția principala de informații a Ministerului Apararii al Ucrainei a anunțat pe pagina oficiala de Facebook ca Vladimir Putin a ordonat pregatirea unui atac terorist la centrala nucleara de la Cernobil.

- Liderul Bisericii Catolice a condamnat duminica seara razboiului din Ucraina și a adus explicit mulțumiri celor care primesc refugiații care fug din Ucraina și jurnaliștii care relateaza despre aceste evenimente in ciuda tuturor riscurilor, intr-o serie de postari pe Twitter . „De asemenea, aș dori…

- Trei angajați ai Direcției Principale de Informații a Ministerului Apararii al Ucrainei au murit in timp ce indeplineau sarcini speciale, se spune intr-un comunicat publicat de Direcția principala de informații a Ministerului Apararii al Ucrainei.

- Armata rusa se retrage de la granița Ucrainei în urma încheierii exercițiilor militare. Unitațile din Districtul Militar de Sud și Districtul Militar de Vest au început procesul de încarcare a tehnicii militare. Acest lucru se precizeaza în declarația reprezentantului…