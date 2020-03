Stiri pe aceeasi tema

- Arnold Schwarzenegger si-a indemnat fanii sa stea acasa si sa se autoizoleze in contextul pandemiei de coronavirus, relateaza luni The Independent si Press Association. "Terminatorul" in varsta de 72 de ani a publicat pe Instagram o inregistrare video in care ofera informatii celor care ii urmaresc…

- Industria auto este afectata la nivel global de coronavirus, atat prin lipsa de componente din China, cat și prin dificultațile inregistrate de transporturile de marfuri. Ca plan de urgența, Nissan, spre exemplu, dar și alte companii din America iși...

- Samsung a anunțat ca muta temporar in Vietnam o parte din producția de smartphone-uri din Coreea de Sud, dupa ce s-a inregistrat un nou caz de infectare cu coronavirus și o alta uzina a fost inchisa. Samsung este cel mai mare investitor strain in Vietnam unde face peste 50% din smartphone-urile sale…

- Emmanuel Macron a anunțat marți ca statul francez rechiziționeaza "toate stocurile și producția de maști de protecție" pentru a le distribui personalului medical și persoanelor infectat de noul coronavirus, scrie AFP."Rechiziționam toate stocurile și producția de maști de protecție.…

- Insa, un expert al Organizației Mondiale a Sanatații a sugerat ca acesta nu pare sa fie cazul real. Bruce Aylward, care a condus o misiune internaționala in China pentru a afla despre virus și raspunsul Chinei la acest fenomen, a spus ca specialiștii nu au vazut acele cazuri de vindecare sau cele…

- Productia si exporturile au inregistrat intarzieri pentru furnizorii de indulcitori artificali ai Coca-Cola, acestia fiind folositi in bauturile dietetice si fara-zahar ale companiei. Dezvaluirea a fost facuta, luni, in raportul anual al companie, scrie Mediafaxi.

- Producatorii auto sunt tot mai ingrijorați ca situația din China le va afecta performanțele pentru intregul an. Pe fondul epidemiei de coronavirus, companiile iși suspenda activitatea și spera ca situația sa revina la normal cat mai curand. Toyota și-a inchis temporar producția din China pana pe 16…

- Productia si livrarile de smartphone-uri catre companiile care sunt clientii grupului taiwanez Foxconn, printre care se numara si Apple, ar putea avea de suferit, daca uzinele Foxconn din China vor ramane...