Numarul cazurilor de COVID-19 in Franta ''urmeaza sa depaseasca lejer 200.000'' in ultimele 24 de ore, a anuntat marti ministrul francez al Sanatatii, Francois Braun, cu prilejul unei audieri in Adunarea Nationala, informeaza AFP.

DNA cere Parlamentului ridicarea imunitații deputatului Adrian Chesnoiu, ministru PSD al Agriculturii. Procurorii il acuza pe ministru de 5 infracțiuni de abuz in serviciu și instigare la permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicitații.

Alianta Impreuna! (centru), care il sustine pe presedintele Emmanuel Macron, s-a clasat pe primul loc in scrutinul parlamentar din Franta, dar nu va avea majoritate, astfel ca Guvernul instalat recent ar putea fi schimbat, iar reformele probabil vor fi blocate.

Camera superioara a parlamentului german, Bundesrat, a aprobat vineri modificarea legii fundamentale pentru a deschide calea unor investitii istorice de 100 miliarde de euro in fortele armate, transmite dpa.

Reporterii BBC News anunța luni ca surse apropiate prim-ministrului britanic Boris Johnson sunt convinse ca moțiunea de cenzura impotriva acestuia a cazut la vot.

Fostul lider al Partidului Conservator William Hague considera marti ca este posibila o motune de cenzura impotriva premierului Boris Johnson in iunie, in urma unei intensificari a criticilor care-l vizeaza din cauza "partygate", relateaza AFP, informeaza News.ro.

Doua persoane care au fost expuse la virusul variolei maimutei au fost vaccinate in Franta, au precizat autoritati sanitare de la Paris pentru DPA.

Jordan Bardella, liderul partidului de extrema dreapta Adunarea Nationala, l-a acuzat marti pe presedintele Frantei, Emmanuel Macron, ca "da inapoi" in privinta reformei "brutale" a pensiilor, dar o va pune in practica daca va fi reales, transmite Reuters.