- Canotorii Ionela, 29 de ani, și Marius Cozmiuc, 31, au fost desemnați sa poarte drapelul tricolor la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris. Cei doi soți bifeaza astfel o premiera in istoria JO. In dimineața zilei de joi, 4 iulie, Ionela și Marius Cozmiuc venisera la sediul Comitetului…

- Romania a adunat 8 medalii (4 de aur, 2 de argint și 2 de bronz) și a ocupat locul 2 in clasamentul final al Campionatului European de Canotaj. La finalul competiției, Elisabeta Lipa s-a declarat mandra de rezultatele obținute la Szeged (Ungaria).

- Aeronava B737-800 din flota Tarom va purta numele marii gimnaste romane, deținatoarea celor cinci medalii de aur la Jocurile Olimpice, in 1976 și in 1980, și a recordului pentru prima nota de 10 din istoria gimnasticii, la Montreal, in 1976.„Ma bucur sa fac parte din acest proiect prin care pot fi alaturi…

- Simona Halep, 32 de ani, a anunțat, dupa revenire in circuitul profesionist de tenis, ca visul ei este sa participe la Jocurile Olimpice din acest an, iar Federația Romana de Tenis a facut toate demersurile pentru ca sportiva de 32 de ani sa ajunga la Paris, relateaza Știrile TVR.Gabriel Moraru, directorul…

- Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman (COSR), a afirmat ca-și dorește ca Romania sa fie reprezentata de 100 de sportivi la Jocurile Olimpice din aceasta vara. Fostul scrimer a comentat situațiile in care se afla Simona Halep (care are nevoie de un wild card pentru a participa…