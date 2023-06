Stiri pe aceeasi tema

- Elisabeta Lipa a fost numita in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Sport, printr-o decizie a prim-ministrului Marcel Ciolacu.Decizia a fost publicata marti in Monitorul Oficial. CITESTE SI Maia Sandu l-a decorat pe fostul ministru de externe Bogdan…

- Marți, 20 iunie 2023, Elisabeta Lipa (58 de ani) va fi numita președinte ,cu rang de secretar de stat, al noii Agenții Naționale pentru Sport, arata sursele GSP.ro. Elisabeta Lipa, noul președinte al Agenției Naționale pentru Sport Elisabeta Lipa s-a intalnit cu premierul Marcel Ciolacu și urmeaza sa…

- Guvernul Romaniei a anunțat inființarea Agenției Naționale pentru Sport, organism care va lua locul Ministerului Sportului, desființat ca urmare a ultimelor modificari din Guvern. Noua forma a Guvernului Romaniei, condus acum de Marcel Ciolacu (PSD) din postura de prim-ministru, nu mai cuprinde și un…

- Surse din Partidul Social Democrat spun ca noul premier Marcel Ciolacu va avea o discuție decisiva cu președintele Federației Romane de Canotaj, Elisabeta Lipa, vineri. Insa, cel mai probabil, cele doua parți se vor ințelege. A doua varianta e Alin Petrache. Dispariția Ministerului Sportului nu va insemna…

- Zilele lui Petre Daea la șefia Ministerului Agriculturii au ajuns cam la final, iar semnalul schimbarii a fost dat chiar de liderul PSD Marcel Ciolacu. La o intalnirea din aceasta saptamana cu mai mulți fermieri, unde, atenție, ministrul Petre Daea nu a fost prezent, dar in schimb acolo se afla fostul…

- Doamna Nicoleta-Mioara Circiumaru a fost numita in funcția de vicepreședinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscala, cu rang de subsecretar de stat, prin decizia prim-ministrului Romaniei publicata in Monitorul Oficial in data de 02.05.2023. Cu o experiența de peste 20 de ani in Administrația…

- Presedinta Federatiei Romane de Canotaj, Elisabeta Lipa, a declarat, joi, la sediul Ministerului Sportului, unde avea loc un miting al Sindicatului National Sport si Tineret (SNST), ca regreta disputele din interiorul sportului romanesc, calea dialogului fiind cea care ar avea rezultate in solutionarea…

