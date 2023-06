Stiri pe aceeasi tema

- Elisabeta Lipa, considerata cea mai mare canotoare a lumii si presedinta Federatiei Romane de Canotaj, a fost numita, marti, in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Sport, printr-o decizie a prim-ministrului Marcel Ciolacu, arata un comunicat publicat pe pagina…

- Elisabeta Lipa a fost numita in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Sport, printr-o decizie a prim-ministrului Marcel Ciolacu. Decizia a fost publicata astazi in Monitorul Oficial.

- Elisabeta Lipa, presedinta Federatiei Romane de Canotaj, a fost numita, marti, in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Sport, printr-o decizie a prim-ministrului Marcel Ciolacu, potrivit unui comunicat publicat

- Presedinta Federatiei Romane de Canotaj, Elisabeta Lipa, susținuta de noul premier Marcel Ciolacu, a fost numita marți, 20 iunie, in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Sport, a anunțat fostul Minister al Sportului pe Facebook.Decizia a fost publicata in…

- Elisabeta Lipa a fost numita in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Sport, printr-o decizie a prim-ministrului Marcel Ciolacu. Decizia a fost publicata marti in Monitorul Oficial. Elisabeta Lipa este și consilier local PSD la nivelul municipiului București.…

- Elisabeta Lipa a fost numita in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Sport, printr-o decizie a prim-ministrului Marcel Ciolacu. Decizia a fost publicata astazi in Monitorul Oficial.

- Elisabeta Lipa a fost numita in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Sport, printr-o decizie a prim-ministrului Marcel Ciolacu.Decizia a fost publicata marti in Monitorul Oficial. CITESTE SI Maia Sandu l-a decorat pe fostul ministru de externe Bogdan…

- Lucian Romașcanu a ramas fara Ministerul Culturii, insa soția sa a fost numita de Marcel Ciolacu la propriul cabinet, in funcția de director cu rang de secretar de stat. In urma cu cateva momente a fost publicat in Monitorul Oficial decizia de numire a doamnei Gabriela-Otilia Romașcanu in funcția de…