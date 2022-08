Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu s-a alaturat vocilor care il critica pe ministrul Sportului, Eduard Novak, pentru ca nu a fost prezent la primirea oficiala sportivilor romani care au scris istorie la Campionatele Europene de Canotaj de la Munchen, acolo unde au cucerit opt medalii. Cu alte cuvinte,…

- “Pai, daca așa stau lucrurile, avea nevoie sa fie chemat, precum pretinde, ministrul Novak, ca sa fie prezent la intoarcerea eroilor?” Citiți mai jos intreg editorialul lui Cristian Tudor Popescu: „Vreau sa felicit inca o data canotorii romani, dar și antrenorii, Federația și pe toți cei care au pus…

- Ministrul Sportului, Eduard Novak, a anunțat intr-un comunicat pe Facebook ca instituția pe care o conduce „nu a primit o informare oficiala” ca sa participe la Aeroportul Otopeni, la sosirea sportivilor de la Munchen.Delegația Romaniei a revenit luni, 15 august, de la Europenele de canotaj de la Munchen,…

- Simona Radis si Ancuta Bodnar au castigat medalia de aur la dublu vasle feminin (W2x), sambata, la Campionatele Europene de la Munchen. Cele doua sportive din Romania au fost urmate de Tarile de Jos si Italia. „AUR la Campionatele Europene de Canotaj de la Munchen și in proba de dublu vasle feminin…

- Canotorii romani au calificat in Finala A 7 din cele 11 echipaje inscrise in competitia continentala de la Campionatele Europene de la Munchen. Doua ambarcatiuni vor evolua in semifinale iar alte doua in recalificari, informeaza Comitetul Olimpic si Sportiv Roman.

- Antrenorul echipei Sepsi Sf. Gheorghe, Cristiano Bergodi, a prefațat meciul cu CFR Cluj, din Supercupa Romaniei. Italianul a subliniat ca formația covasneana nu are nimic de pierdut. „Ne dorim sa castigam aceasta Supercupa. Avem prilejul de a juca meciul impotriva unei echipe foarte bune care in ultimii…

- Antrenorul echipei Sepsi Sf. Gheorghe, Cristiano Bergodi, a prefațat meciul cu CFR Cluj, din Supercupa Romaniei. Italianul a subliniat ca formația covasneana nu are nimic de pierdut. „Ne dorim sa castigam aceasta Supercupa. Avem prilejul de a juca meciul impotriva unei echipe foarte bune care in ultimii…

- David Popovici, campion mondial la 100 și la 200 m liber a sosit duminica seara in țara cu o aeronava TAROM pe aeroportul „Henri Coanda”. El a venit insoțit de antrenorul Adrian Radulescu și de colegul sau de lot, Robert Glința. Delegația Romaniei a fost primita la salonul oficial al aeroportului. La…