Elisabeta a II-a, automobile de colecție, scoase la licitaţie Automobile vintage Rolls Royce conduse de regina Elisabeta a II-a si de membri ai familiei regale britanice in ultimele sapte decenii, cu preturi estimate care pot sa ajunga pana la 2,6 milioane de dolari americani, vor fi puse in vanzare in cadrul unei licitatii ce va avea loc luna viitoare, informeaza Xinhua. Cel mai valoros automobil scos la vanzare de casa de licitatii Bonhams pe 8 septembrie este un model Rolls-Royce Phantom IV State Landaulette, construit in 1953 cu ocazia Jubileului de Aur al celebrului producator auto si care a fost folosit de regina Elisabeta a II-a. Vehiculul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

