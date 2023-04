Comisarul Elisa Ferreira a precizat ca Romania intra in cel de-al treilea exercitiu financiar, ea mentionand ca “fiecare runda a fost marcata de crestere economica si de o imbunatatire substantiala a nivelului de viata”. “Venitul a crescut de la 40 la suta din media europeana in 2006, chiar inaintea aderarii la Uniunea Europeana, la 74 la suta in 2021. Cele mai recente cifre, de anul trecut, estimeaza deja peste 77 la suta din media europeana. Cu alte cuvinte, diferenta dintre media europeana si venitul per capita din Romania a fost injumatatita. Deci este un progres masiv. Politica de Coeziune…