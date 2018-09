Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de pavele si borduri Elis Pavaje, controlat de familia Gota din Alba, a finalizat achizitia fabricii de prefabricate din beton vibropresat Fruhwald, din localitatea Vintu de Jos (jud. Alba), intr-o tranzactie de peste un milion de euro.

- Banca Millennium si Alior Bank au depus oferte pentru preluarea Eurobank, banca din Polonia detinuta de 13 ani de catre Grupul Societe Generale, relateaza Reuters, citand doua surse bancare. Banca Millennium si Alior Bank au depus oferte pentru preluarea Eurobank, banca din Polonia detinuta…

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, presedinte al Senatului, a declarat miercuri, in statiunea Mamaia, ca protestele defasurate in strada creeaza confuzie in societate si inspira neincredere in institutiile democratice si in clasa politica, in Romania situatia fiind mult mai grava pentru ca se incearca…

- Fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, a declarat ca iși va inființa un partid pe structura inițiativei Romania3.0, cu care se va afla in opoziție cu toate partidele politice, inclusiv coaliția PSD-ALDE. Dragomir spune ca e nevoie de o mișcare politica noua pentru ca astazi „lipsește speranța”.„Pentru…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca in urma aplicarii noii legi a pensiilor, care va fi pusa saptamana viitoare in dezbatere publica, fiecare pensie va fi cel putin dublata in 2021. „Noua lege a pensiilor va schimba foarte multe lucruri in bine, pentru toate categoriile de pensionari. Fiecare…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, este de parere ca Viorica Dancila este „cel mai prost prim-ministru" din istoria Romaniei. Președintele PNl a mai spune ca liderii PSD se poarta de parca ar fi in campanie electorala, promitand numai cresteri de pensii.

- Ieri, la sediul companiei RAJA SA Constanta a avut loc activitatea de predare catre unitatile administrativ teritoriale beneficiare a proprietatii investitiilor realizate de RAJA SA Constanta prin POS Mediu. Prin Programul Operational Sectorial de Mediu 2007 2013, RAJA SA a obtinut, la momentul respectiv…

- "De fapt, devine destul de clara sentinta de astazi. Nu numai ca i se da o condamnare, dar si interdictia de a mai avea o functie. (...) O sa fim alaturi de acest lider, pentru ca nu sangereaza numai Liviu Dragnea, sangereaza partidul in aceasta perioada", a precizat Lia Olguta Vasilescu, la Romania…