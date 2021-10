Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Leonte, primul caștigator al competiției X Factor, este o prezența destul de rara in ultima perioada, astfel ca, invitat in cadrul emisiunii Showbiz Report de la Antena Stars, artistul a facut declarații exclusive, dezvaluind care este, de fapt, motivul pentru care s-a retras din lumina reflectoarelor.…

- Bianca Brad a dezvaluit recent ca a avut cancer la san. Vedeta a trecut prin momente cumplite, crezand ca iși va pierde viața din cauza diagnosticului crunt, iar acum, dupa șase ani a ieșit public și a vorbit cu zambetul pe buze despre probleme de sanatate extrem de grave cu care s-a confruntat. Așadar,…

- Tristan Tate se lauda cu stilul sau de viața nonconformist, iar mulți se intreaba cum a ajuns aratosul strain unul dintre cei mai bogați cetațeni ai țarii nostre. Secretele sale au fost aflate, in exlusivitate, la Antena Stars. Fostul iubit al Bianca Dragușanu a invațat de mic ce inseamna sa muncești…

- Dorian Popa se pregatește sa faca o schimbare uriașa in viața lui tocmai acum la varsta de 33 de ani. Celebrul artist și youtuber s-a decis sa renunțe la ceva ce a facut parte din viața sa ani buni. Fanii au fost surprinși cand au auzit acest detaliu. Dorian Popa a facut o schimbare uriașa […] The post…

- In majoritatea satelor din Romania, care se bucura de o asezare pitoreasca, timpul si viata au alte unitati de masura si alte reguli. Timpul pare ca sta pe loc si are o infinita rabdare pentru ca toate sa se aseze in ritmul naturii si al vietii. Lucian Blaga spunea „eu cred ca veșnicia s-a nascut la…

- Elis Armeanca trece prin clipe grele. Manelistul și-a pierdut cea mai draga persoana, anume pe cea care i-a dat viața, mama lui. Artistul a postat pe contul sau de socializare o fotografie cu cea mai importanta femeie din viața lui, alaturi de un mesaj emoționant.

- Astazi este o zi extrem de speciala pentru Catalin Scarlatescu, dar și pentru intreaga echipa de la Chefi la cuțite. Celebrul jurat iși sarbatorește ziua de naștere, iar Florin Dumitrescu nu a putut trece cu vederea o zi atat de importanta, așa ca i-a facut o urare de ”La mulți ani” cat se poate de…

- In 2019, soțul Mariei Carneci a murit . Celebra interpreta de muzica populara și-a anulat in perioada aceea toate cantarile, a ținut doliu. Nici acum, ea nu a trecut peste pierderea soțului, mereu iși aduce aminte de el. Artista in varsta de 68 de ani a anunțat ca dupa atația ani de relație cu soțul,…