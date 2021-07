Stiri pe aceeasi tema

- O veste foarte trista lovește lumea artistica autohtona. O actrița al carei nume este cunoscut indeosebi romanilor amatori de film s-a stins. Actrița Luminița Gheorghiu a murit la varsta de 71 de ani, dupa o indelungata suferința, anunța, luni dimineața, news.ro. De altfel, nu puțini sunt cei care au…

- In calitate de Herb pe „WKRP” la sfarșitul anilor 1970 și inceputul anilor 1980, Bonner a fost vazut ca fiind vanzatorul prin excelența intr-un costum de carouri și mocasini albi, in ciuda faptului ca se lupta ca manager de vanzari al unui post de radio, care nu a reușit in mod constant sa se miște…

- Michael Jackson a ramas in istoria muzicii drept unul dintre cei mai iubiți și talentați artiști ce au existat vreodata. Celebrul sau dans „moon walk” este imitat și acum, la zeci de ani distanța. Viața sa, la fel ca și muzica, a fost deosebita. Un personaj intotdeauna excentric și pe alocuri copil,…

- Este doliu uriaș in lumea muzicii populare romanești! Celebrul cantareț Corin Dobrinescu s-a stins din viața, dupa ce o mașina l-a lovit mortal. Vestea a fost un real șoc pentru apropiații și familia lui, fiind inca in stare de șoc. Iata cum s-a intamplat tragedia!

- Este doliu uriaș in lumea medicinei! Profesorul doctor Ioan Pop de Popa s-a stins din viața ieri, in Vinerea Mare din Saptamana Patimilor. Acesta a fost cunoscut peste tot in țara noastra ca fondatorul școlii moderne de chirurgie cardiovasculară in Romania. Totodata, el a fost primul medic de la noi…

- Doliu uriaș in lumea artistica! Celebrul actor Juan Joya Borja s-a stins din viața. Acesta era cunoscut ca „El Risitas” și devenise celebru in toata lumea datorita rasului sau unic, momentele amuzante cu el de pe rețelele de socializare circuland pe intreg mapamondul!

- Adi Minune face dezvaluiri inedite despre viața lui din timpul pandemiei, toate aceste marutrisiri fiind facute chiar din confortul prpriului sau birou despre care spune ca ii este ca un loc de refugiu, unde se ocupa atat de afaceri, cat și de relaxarea din fiecare zi.