- Fostul lider ATP Novak Djokovic, 37 de ani, numarul 2 ATP, s-a calificat in „optimi” la Wimbledon dupa victoria asupra lui Alexei Popyrin, 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (3), apoi a vorbit pe larg despre lucrurile care amenința viitorul tenisului. Septuplul campion de la Wimbledon continua cursa spre un nou titlu,…

- Spaniola Paula Badosa, 26 de ani, numarul 93 WTA, a avansat in optimile de finala de la Wimbledon dupa 7-6 (6), 4-6, 6-4 contra rusoaicei Daria Kasatkina, 27 de ani, # 12 WTA, o victorie emoționala. Primul gest a fost sa-și puna mainile pe cap, varsand lacrimi grele, la capatul partidei in care a eliminat-o…

- Andy Murray (37 de ani) a izbucnit in lacrimi la finalul meciului de dublu pierdut alaturi de fratele sau, Jamie (38 de ani), in fața australienilor Rinky Hijikata (23 de ani) și John Peers (35 de ani). Frații Murray, care au primit wild card pentru turneul la dublu, au pierdut primul set in tie-break,…

- Antrenorul Boloni Laszlo a primit duminica, 30 iunie, titlul de Cetațean de Onoare al Municipiului Targu Mureș, in cadrul unei ceremonii care a avut loc in Sala de Oglinzi a Palatului Culturii din Targu Mureș, cu prilejul celei de-a 27-a ediții a Zilelor Targumureșene. Alaturi de Boloni Laszlo au mai…

- Dupa mulți ani de tacere, Dorin Cocoș a facut dezvaluiri incendiare despre combinațiile și funcționarea rețelei statului paralel, oferind detalii despre rolurile unor figuri cheie precum Florian Coldea, Dumitru Dumbrava și Dumitru Cocoru.

- Loviturile aeriene israeliene au ucis cel putin 35 de persoane si au ranit alte zeci de persoane intr-o zona din orasul Rafah, situat in sudul Fasiei Gaza, potrivit oficialilor palestinieni din cadrul serviciilor de sanatate si de urgenta civila. Acest asalt al Israelului vine in contextul in care palestinienii…

- Mircea Abrudean, secretarul General al Guvernului Romaniei (SGG), trage un semnal de alarma pentru scena politica romaneasca dupa atacul din Slovacia, unde premierul Robert Fico a fost impușcat in plina strada și se afla intr-o stare foarte grava.

- Mai multe cladiri rezidențiale din Odesa au luat foc dupa ce au fost atacate cu drone lansate de ruși. Atacul a avut loc in noaptea de luni spre marți. Drone au fost interceptate și in alte regiuni ale Ucrainei.