- Olanda și Turcia se lupta ACUM pentru un loc in semifinalele Campionatului European din Germania. Meciul a inceput la ora 22:00, la Berlin, pe „Olympiastadion”, acolo unde va fi și finala Euro 2024. Olanda - Turcia e liveTEXT pe GSP. ...

- Meciul dintre Olanda și Turcia din sferturile de finala ale EURO 2024 va fi transmis in format LIVE TEXT pe stiripesurse.ro. Echipa antrenata de Ronald Koeman, care a eliminat Romania, este considerata favorita și in aceasta confruntare cu Turcia.

- Olanda și Turcia se lupta pentru un loc in semifinalele Campionatului European din Germania. Meciul e sambata, 6 iulie, cu incepere la ora 22:00, la Berlin, pe „Olympiastadion”, acolo unde va fi și finala Euro 2024. Olanda - Turcia e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe ProTV;Caștigatoarea acestui duel…

- Echipa naționala a adunat in tribunele din Germania 125.000 de romani! Care au cucerit Munchen, Koln și Frankfurt. Dupa Germania și Turcia am fost cei mai numeroși. „Zidul galben” a fost alaturi de „Generația de suflet” care s-a oprit la Euro 2024 in optimile de finala. Eliminați de Olanda, 0-3. Mai…

- Franța și Belgia se infrunta pentru calificarea in sferturile de finala la EURO 2024, luni, 1 iulie, de la ora 19:00. Optimile continua tot luni, dar de la ora 22:00, cu duelul Portugalia – Slovenia. Meciurile sunt transmise de Pro TV.Franța, locul doi in ierarhia FIFA, și Belgia, locul trei in ierarhia…

- Elveția este prima echipa calificata in sferturile de finala la Campionatul European de fotbal din Germania dupa ce, sambata, 29 iunie, a invins clar, scor 2-0 (1-0), Italia, deținatoarea trofeului.La Berlin, elvețienii au facut un meci foarte bun in fața deținatoarei trofeului, care n-a avut reacție.…

- Presa germana a publicat lista celor mai reprezentate țari la Campionatul European din Germania, conform datelor scurse din biroul de securitate al UEFA, scrie B1tv.ro, care citeaza en.ngomania.com . Romania ocupa locul 5 ca numar de fani prezenți la EURO 2024, conform datelor UEFA care au fost dezvaluite…

- Presa din Turcia mai scrie ca premierul olandez Mark Rutte a reușit sa obțina sprijinul tuturor aliaților, cu excepția a trei țari. „In acest moment, Mark Rutte a reușit sa obțina sprijinul tuturor aliaților, cu excepția a trei țari. Se așteapta ca președintele roman Iohannis, caruia niciun stat nu…