- Carlos Alcaraz a obținut vineri prima victorie in fața lui Rafael Nadal, iar organizatorii turneului de la Madrid au postat pe rețelele de socializare o imagine de colecție in care noul star din tenis, pe atunci doar un copil, primea un autograf de la idolul sau.

- La 19 ani, Carlos Alcaraz s-a calificat in semifinale la Mastersul 1000 de la Madrid, dupa ce l-a invins pe Rafael Nadal intr-un meci de doua ore si 28 de minute. Alcaraz s-a impus cu scorul de 6-2, 1-6, 6-3. Pentru un loc in finala, Alcaraz va evolua contra liderului mondial Novak Djokovici.

- Tanarul tenisman spaniol Carlos Alcaraz l-a invins vineri pe compatriotul sau Rafael Nadal, 6-2, 1-6, 6-3, dupa un meci de doua ore si 17 minute, si va fi adversarul sarbului Novak Djokovic in semifinalele turneului ATP Masters 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 6.744.165 de euro, informeaza…

- Carlos Alcaraz a dominat de-o maniera impresionanta partida cu Rafael Nadal (cu excepția setului secund, in care a suferit o accidentare la glezna dreapta), puștiul iberic reușind calificarea in semifinalele de la ATP Madrid (6-2, 1-6, 6-3). Acolo, il aștepta de cateva ore Novak Djokovic.

- Rafael Nadal il va infrunta pe Carlos Alcaraz, jucatorul de tenis al momentului, vineri, in sferturile turneului de la Madrid. Caștigatorul a 21 de Grand Slamuri nu se considera favorit inainte de partida contra compatriotului sau. ​

- Carlos Alcaraz și-a facut singur cadou un duel cu Rafael Nadal la Mastersul de la Madrid: in ziua in care a implinit 19 ani, ibericul l-a invins in trei seturi pe britanicul Cameron Norrie (11 ATP, favorit 9).

- Rafael Nadal (35 de ani, 4 ATP) l-a invins in aceasta dimineața pe compatriotul Carlos Alcaraz (18 ani, 19 ATP), scor 6-4, 4-6, 6-3, in cea de-a doua semifinala de la Indian Wells. Campionul de la Australian Open s-a impus la capatul unuia dintre cele mai spectaculoase meciuri ale anului, intins pe…

- Rafael Nadal și Carlos Alcaraz se vor duela in semifinale la Indian Wells, iar detinatorul recordului de trofee de Grand Slam (21) a avut numai cuvinte de lauda la adresa tanarului sau compatriot.