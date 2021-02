Stiri pe aceeasi tema

- Eliminarea voucherelor de vacanța este o noua lovitura data turismului romanesc- se plang cei care lucreaza in acest sector. Decizia anunțata zilele trecute de guvernanți vine deja peste alte restricții impuse hotelierilor.

- Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism a transmis, miercuri, ca prin eliminarea voucherelor de vacanta pentru 2021, ”Guvernul dovedeste iarasi ca turismul este a cincea roata la caruta”. ”Voucherele de vacanta asigura in mare parte supravietuirea si dezvoltarea turismului intern”, a precizat…

- Voucherele de vacanta asigura in mare parte supravietuirea si dezvoltarea turismului si, prin eliminarea acestora, Guvernul dovedeste ca turismul este a cincea roata la caruta, sustin reprezentantii Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT). "Prin eliminarea voucherelor de vacanta pentru 2021,…

- Asociația Naționala a Agențiilor de Turism (ANAT) protesteaza fața de decizia Guvernului de a elimina voucherele de vacanța pe 2021, la o luna dupa ce reprezentanții Executivului au aprobat prin ordonanța...

- Prim ministrul Florin Cițu le-a transmis liderilor PNL, reuniți luni in ședința Biroului Executiv al PNL ca ia in calcul, ca masura pentru incadrarea in deficitul de aproximativ 7%, sa nu mai acorde vouchere de vacanța bugetarilor in 2021, subliniind ca vor putea fi folosite cele din 2019 și 2020 care…

- Una din masurile care se doresc a fi de sustinere a bugetului nu face decat sa saboteze si mai grav economia si unul dintre cele mai lovite sectoare ale acesteia: turismul. Prin neacordarea voucherelor de vacanta, statul a reusit sa indrepte micile structuri de cazare inapoi in zona de evaziune fiscala,…

- Deputatul PSD Rodica Paraschiv: Cițu pregatește o noua lovitura pentru HORECA! Printre nenumaratele taieri, inghețari, blocaje, creșteri de prețuri și de tarife și alte dispoziții demne de un guvern "de dreapta", premierul Cițu și colegii sai din Executiv mai pregatesc o lovitura crunta: renunțarea…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, vrea sa afle daca exista posibilitatea prelungirii valabilitații voucherelor de vacanța emise in anii anteriori. Ioan Balan i-a adresat o intrebare pe aceasta tema ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului, Claudiu Nasui, in care arata ca operatorii…