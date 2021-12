Eliminarea taxei de pod de la Fetesti, in dezbaterea Camerei Deputatilor

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Blaj a depus o solicitare catre APM Alba cu privire la emiterea Acordului de Mediu pentru proiectul „Construire heliport in municipiul Blaj”. Prin “Strategia de dezvoltare aeromedicala SMURD, pe termen mediu si lung, in Romania”, Ministerul Sanatatii a evidentiat faptul ca, activitatea…

- Proiectul de lege pentru anularea taxei de pod ajunge in dezbaterea Camerei Deputatilor Demersul pentru desfiintarea taxei a inceput inca din 2018 In Comisia pentru Industrii si Servicii din cadrul Camerei Deputatilor s a dat aviz pozitiv, astfel incat proiectul de lege a indeplinit toate conditiile…

- Potrivit ANI, Marian Taifas "s a aflat in stare de incompatibilitate in perioada 04 septembrie 2017 ndash; 20 iulie 2021, intrucat, a detinut si exercitat simultan cu functia de primar si calitatea de comerciant persoana fizica, incalcand prevederile art. 87, alin. 1 , lit. g din Legea nr. 161 2003ldquo;.…

- Vineri, 01.10.2021, incep lucrarile la Calea de rulare din contractul de Reabilitare a Podului peste brațul Borcea, situat pe Autostrada A2, la km 149+680. Vor fi instituite restricții de circulație aferente acestui obiectiv, prin inchiderea Caii 1 de rulare, pe sensul de mers București – Constanța.…

- „Luni, 4 octombrie 2021, vor fi instituite restrictii de circulatie, prin inchiderea caii 2 de rulare, pe sensul de mers Constanta - Bucuresti, in vederea realizarii lucrarilor de reabilitare a Podului de la Cernavoda, situat pe Autostrada A2, la km 157+600. Vor continua lucrarile de reparatii si reabilitare,…

- Lucrarile la calea de rulare la Podul de la Cernavoda vor fi reluate luni, 4 octombrie, astfel ca vor fi instituite restrictii de circulatie, prin inchiderea caii 2 de rulare, pe sensul de mers Constanta – Bucuresti, a anuntat joi Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).…

- Patru dintre echipele de handbal ale CSM Ploiesti, cele de junioare 2 si 3 si de juniori 2 si 3, se pregatesc de startul sezonului 2021-2022, programat sa se produca la finalul acestei saptamani. Doar trei dintre ele vor juca, una avand „liber” in prima runda din cauza numarului impar de formatii din…

- Most new cases of SARS-CoV-2 infection, compared to the last report, were registered in Bucharest - 604 and in Timis - 260, Ilfov - 246, Constanta - 212, Dolj - 202, the Strategic Communication Group (GCS) informed on Thursday. The fewest cases were registered in the counties of Covasna -…