- Eugen Teodorovici susține ca salariul minim pe economie ar trebui eliminat din sectorul privat. Ministrul Finanțelor a declarat într-un interviu la DC News ca salariul minim trebuie stabilit și impus doar în administrația publica.

- Rectificarea bugetara care va avea loc in ultima saptamana din luna iulie va cuprinde intreg necesarul de fonduri aferente salariilor, a afirmat ministrul Finantelor, in replica fata de afirmatia de vineri, la Slatina, a vicepremierului Paul Stanescu, care si-a exprimat ingrijorarea ca nu vor ajunge…

- Introducerea salariului minim in Germania in 2015 ar putea majora cresterea primei economii europene cu 0,5% timp de zece ani, se arata intr-un studiu publicat marti de Institutului economic german (IMK), transmite DPA, preluata de Agerpres. Persoanele cu cele mai scăzute salarii au beneficiat…

- Parlamentarii Comisiei speciale pentru legile justitiei au modificat luni articolul 297 din Codul penal, referitor la abuzul in serviciu, adoptand un amendament al PSD conform caruia pragul pentru aceasta infractiune nu se pedepseste daca nu depaseste salariul minim brut pe economie, transmite Agerpres.ro.…

- Motiunea simpla pentru demisia ministrului Finantelor a fost respinsa Motiunea simpla prin care liberalii cereau demisia ministrului finantelor, Eugen Teodorovici, a fost respinsa de Camera Deputatilor cu 89 de voturi pentru, 162 împotriva si 10 abtineri. Semnatarii documentului…

- Premierul Viorica Dancila, aflata intr-o vizita la Bacau, a declarat luni, intr-o conferinta de presa, ca Pilonul II de pensii nu va fi desfiintat, transmite corespondentul MEDIAFAX. Viorica Dancila a spus ca se va incerca gasirea unor solutii pentru Pilonul I de pensii. ”Ceea…

