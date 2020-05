Stiri pe aceeasi tema

- In perioada starii de urgența cauzate de pandemia de COVID-19, romanii au cheltuit online pe haine și accesorii, unele magazine inregistrand creșteri de 1.263%, dar și pe cosmetice, divertisment, electronice și decorarea locuinței sau educție, anunța platforma financiara Revolut, cu peste 1 milion…

- Astazi, 15 mai, Romania a intrat in stare de alerta, ceea ce inseamna relaxarea masurilor de restricție impuse in perioada starii de urgența. Astfel, mai multe locuri publice au fost redeschise pentru romani, care au dat navala, fiind nerabdatori sa iși reia activitațile obișnuite.

- Setul de reguli aferente ridicarii fiecarei restrictii dupa expirarea starii de urgenta va fi prezentat public cel tarziu luni, astfel incat sa fie in dezbatere publica, a anuntat astazi premierul Ludovic Orban. Masurile vor fi cunoscute dinainte de companii, de institutii si de cetateni si se vor primi…

- Romanii care au fost amendati pentru incalcarea ordonantelor militate se pot adresa instantelor de judecata pana la 30 mai pentru contestarea sanctiunilor in urma deciziei CCR de neconstitutionalitate, transmite un comunicat al Fundatiei pentru Apararea Cetatenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS).

- Dupa ce Avocatul Poporului a atacat la Curtea Constitutionala ordonanta de urgenta ce ii ofera presedintelui puteri extinse pe perioada starii de urgenta, dar si articolele privind amenzile contraventionale, expertii in drept sustin ca efectul imediat al acestor actiuni va fi o crestere a nerespectarii…

- Presedintele Klaus Iohannis ar putea sa emita marti decretul de prelungire a starii de urgenta cu inca 30 de zile. Pe 6 aprilie, seful statului a anuntat ca „va fi nevoie de prelungirea starii de urgenta”. „Tragand linie si adunand, am ajuns la concluzia ca va fi nevoie de prelungirea starii de urgenta.…

- Romanii care nu-și pot plati facturile sa nu fie deconectați de la serviciile de cablu TV, telefonie sau internet: este solicitarea adresata companiilor de comunicații de catre Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM), printr-o adresa din 20 martie.In…

- Ministerul Afacerilor Externe le aminteste romanilor ce lucreaza in Spania care le sunt drepturile, in contextul restrictiilor impuse in aceasta tara pentru a limita si preveni infectia cu noul coronavirus. Astfel, MAE le recomanda romanilor ce demersuri sa aiba in vedere, in functie de situatia…