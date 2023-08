Eliminarea plafonării prețurilor la energie ar dubla cuantumul facturilor. Cum arată calculul unui consum real Asociația Energia Inteligenta a realizat o analiza a situației existente pe piața de energie electrica din perspectiva eliminarii/neeliminarii plafonarii prețurilor. Eliminarea legii plafonarii prețurilor la energie/gaze duce la aplicarea prețurilor existente in contractele in vigoare, arata analiza, conform investenergy.ro. Prețul plafonat la energie electrica pentru consumatorii casnici are trei valori: 0,68 lei/kWh cu TVA inclus daca consumul lunar este sub 100 kWh, 0,8 lei/kWh cu TVA inclus daca consumul lunar este intre 100 – 255 kWh și 1,3 lei/kWh cu TVA inclus daca consumul… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

- Eliminarea legii plafonarii prețurilor la energie electrica sau gaze duce la aplicarea prețurilor existente in contractele, astfel ca, in unele cazuri, poate fi vorba de cresteri cu aproape 100%, arata o analiza a Asociației Energia Inteligenta.

- Eliminarea plafonarii/compensațiilor din facturile de energie electrica este, la fel ca la gaze, un proces mult mai dificil de realizat, decat a fost introducerea lor. Chiar daca astfel de masuri sunt necesare, in unele momente ale unei piețe libere, atunci cand exista derapaje, modul de construcție…

- Provocari și perspective: Eliminarea plafonarii prețurilor la gaze naturale și energie electrica in Romania, mai grea decat implementarea Provocari și perspective: Eliminarea plafonarii prețurilor la gaze naturale și energie electrica in Romania, mai grea decat implementarea Eliminarea plafonarii/compensațiilor…

