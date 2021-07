Eliminarea pensiilor speciale bate pasul pe loc

Stiri pe aceeasi tema

- In sistemul judiciar sunt peste 9.000 de beneficari ai pensiilor speciale, iar venitul mediu este de circa 20.000 de lei, din care doar o zecime din suma este rezultat al contribuției, de lungul anilor, la fondulk de pensii.Pentru comparație, pensie medie in sistemul de stat este de 1650 de lei.Pe de…

- UPDATE Un protest a avut loc pentru vineri seara, in Piața Victoriei din București, la adresa Guvernului, in chestiunea pensiilor speciale. In timpul acțiunii organizate de Comunitatea Declic, participanții au ridicat pe brațe trei bannere de mari dimensiuni cu mesaje impotriva Guvernului și a pensiilor…

- Copreședintele USR PUS Dan Barna cere partenerilor de coaliție sa voteze in Parlament eliminarea pensiilor speciale pentru primari: „Am vazut voturi cel puțin surprinzatoare. Lupta cu pensiile speciale...

- Barna a criticat faptul ca eliminarea pensiilor speciala este susținuta doar la nivel declarativ de unii parlamentari. ”Fiecare e total de acord ca pensiile speciale trebuie eliminate, ca sunt injuste și ca unele sunt mai mari decat venitul pe care l-a avut omul muncind, ceea ce nu e deloc in regula.…

- Dan Barna a declarat joi seara, la Digi24, ca o reforma a sistemului de pensii nu se poate face mai rapid de 2 ani, iar pensiile speciale vor fi eliminate, cel mai probabil, pana la finalul lui 2023.Vicepremierul a acuzat celelalte partide ca nu au susținut prin vot eliminarea acestora, deși declarativ…

