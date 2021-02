Vicepremierul Dan Barna a anunțat, luni, la finalul ședinței coaliției de guvernare, ca proiectul de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor va fi pe agenda Birourilor Permanente Reunite de maine, iar miercuri va figura pe ordinea de zi a plenului reunit al Camerei Deputaților și Senatului. „S-a mai discutat despre o tema atat de importanta […] The post Eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor, pe ordinea de zi a plenului Parlamentului de miercuri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .