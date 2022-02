Eliminarea pensiilor speciale ale aleșilor, respinsă în comisii de PSD, UDMR și AUR Eliminarea pensiilor speciale, proiect legislativ inițiat de USR, a fost respinsa, miercuri, de membrii Comisiei de munca din Senat, forul decisiv in parcursul parlamentar al proiectului. Actul inițiat a trecut deja de Camera Deputaților, fara a fi dezbatut. Inițiativa legislativa care prevede eliminarea pensiilor speciale pentru primari, consilieri locali și aleși locali a primir vot […] The post Eliminarea pensiilor speciale ale aleșilor, respinsa in comisii de PSD, UDMR și AUR appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Finanțe va pune in dezbatere publica proiectul de OUG privind unele masuri fiscal-bugetare, printre care se numara și cele care ingheața sporurile pentru toți angajații sistemului public, dar și indemnizațiile demnitarilor. De asemenea, pensiile speciale vor fi inghețate, iar cele ale…

- Proiectul USR pentru abrogarea pensiilor speciale pentru alesii locali a fost adoptat tacit marti, 7 decembrie, de Camera Deputatilor, fiind depasit termenul de dezbatere si vot. Vicepresedintele Camerei Deputatilor Daniel Suciu a anuntat, in sedinta de plen de marti, ca proiectul a fost adoptat tacit si,…

- Proiectul de lege de abrogare a pensiilor speciale pentru alesii locali a fost adoptat tacit marti de Camera Deputatilor, fiind depasit termenul de dezbatere si vot. Vicepresedintele Camerei Deputatilor Daniel Suciu a anuntat, in sedinta de plen de marti, ca proiectul USR a fost adoptat tacit…

- Comisiile reunite pentru politica externa din Senat și Camera Deputaților au audiat candidații propuși pentru posturile de ambasadori ai Romaniei la NATO și UE. Ambii diplomați au primit avize favorabile. Este vorba despre Iulia Raluca Matei, secretar de stat in MAE, desemnata pentru a conduce Reprezentanța…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, inaintea ședinței social-democraților, ca le va propune colegilor ambele variante privind partidul care va avea primul premier și a anunțat ca este posibil ca maine sa fie votați noii președinți de la Senat și Camera Deputaților. „O sa propun ambele…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, un proiect de lege care prevede reducerea cotei TVA la 5% la comercializarea cartilor in format electronic. Initiativa legislativa prevede extinderea sferei de aplicare a cotei reduse de TVA si asupra comercializarii cartilor in format electronic, pentru a sustine…

- Camera Deputatilor a adoptat, marți, in calitate de for decizional, un proiect care modifica Legea 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Actul normativ – potrivit caruia, firmelor in care nu se respecta masurile anti-COVID-19 li se va suspenda…

- Comisia de sanatate din Camera Deputaților a suspendat, luni, dezbaterile pe legea privind introducerea obligativitații certificatului verde la locul de munca, dupa ce ședința a fost intrerupta brusc de reprezentanți ai AUR, conduși de co-președintele formațiunii, George Simion. Deputatii AUR au intrat…