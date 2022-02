Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de Munca din Senat a respins, miercuri, initiativa USR de eliminare a pensiilor speciale ale alesilor locali. Senatorii USR au fost singurii care au votat in favoarea eliminarii pensiilor speciale ale alesilor locali, in timp ce senatorii PSD, UDMR si AUR au votat impotriva,

- Deputatul Ion Rotaru (PSD), presedintele comisiei de Munca, a tinut sa precizeze ca subiectul pensiilor speciale ale primarilor si a presedintilor de CJ reprezinta ”este o chestiune delicata, si trebuie tratata ca atare”, potrivit Agerpres.Ministerul Dezvoltarii, reprezentat la ședința prin Marian Marinescu,…

- Comisia de Munca din Senat a respins, miercuri, initiativa USR de eliminare a pensiilor speciale ale alesilor locali. Senatorii USR au fost singurii care au votat in favoarea eliminarii pensiilor speciale ale alesilor locali, in timp ce senatorii PSD, UDMR si AUR au votat impotriva, iar senatorii…

- Comisia de Munca din Senat a respins, miercuri, initiativa USR de eliminare a pensiilor speciale ale alesilor locali. Senatorii USR au fost singurii care au votat in favoarea eliminarii pensiilor speciale ale alesilor locali, in timp ce senatorii PSD, UDMR si AUR au votat impotriva, iar senatorii PNL…

- Proiectul de lege de abrogare a pensiilor speciale pentru alesii locali a fost adoptat tacit marti de Camera Deputatilor, fiind depasit termenul de dezbatere si vot. Vicepresedintele Camerei Deputatilor Daniel Suciu a anuntat, in sedinta de plen de marti, ca proiectul USR a fost adoptat tacit…

- "Le cer domnilor Cițu și Ciolacu sa explice pensionarilor cu venituri mici pe care ii țin in saracie de ce ei și partidele lor se opun eliminarii pensiilor speciale pentru aleșii locali, care pot ajunge la 7.000 de lei. In 26 de zile, aceste noi pensii speciale vor intra in plata, daca nu sunt oprite…

- Incepand din 1 ianuarie 2022, primarii care ies la pensie vor primi o pensie speciala, chiar daca s-au aflat la carma localitaților doar un mandat. Radu Moldovan susține proiectul adoptat inca din 2019 și spune ca sunt doar niște indemnizații primite dupa zeci de ani in slujba comunitații. Intrebat…

- Liderul deputatilor USR, Ionut Mosteanu, a declarat, marti, ca reprezentantii PNL, PSD si UDMR au respins in Biroul permanent solicitarea sa de punere pe ordinea de zi a plenului a proiectului privind eliminarea pensiilor speciale ale alesilor locali, anunța Agerpres. Potrivit lui Mosteanu,…